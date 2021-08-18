【認罪候判】涉街頭刀刺何君堯胸口　無業男認意圖傷人候判

▲ 立法會議員何君堯於2019年11月在屯門舉辦選舉街站時，遭1名男子以利刀刺傷胸口致2厘米裂傷。（經濟日報資料圖片）

立法會議員何君堯於2019年11月在屯門舉辦選舉街站時，遭1名男子以利刀刺傷胸口致2厘米裂傷，何的保鏢亦被割傷，涉案無業男子早前被控企圖謀殺及傷人罪，控辯雙方經商議後，男子今（18日）於高等法院承認交替的有意圖而傷人及傷人兩罪，還押至9月27日判刑，以候何君堯創傷報告。

涉案被告董栢輝（31歲）原面對企圖謀殺及傷人兩項控罪，他被控於2019年11月6日，在屯門湖翠路啟豐花園與海翠花園之間的行人路，企圖謀殺何君堯，以及非法及惡意傷害張英才。

被告今承認交替的有意圖而傷人及傷人兩罪，案情指，案發當日何於屯門舉辦選舉街站，期間被告手持一束花，聲稱是何的支持者，並要求與何合照，正當被告準備取出相機時，他突然從袋中取出一把刀鋒長達20厘米的利刀刺向何的胸口，以致何的胸口流血。而何的保鏢張英才亦於制服被告期間，遭被告以刀割傷胸口及左前臂。

案發經過被何的義工全程拍下，義工亦記得於案發前兩天，被告亦曾出現在街站附近，並手持花束接近街站，詢問何會否現身街站。

被告於事發後當場被捕，警方於被告身上搜出包裝刀的物料、一張何的宣傳單張，以及一把刀鋒15厘米長的刀。

何及其保鏢事後被送院治理，何的胸骨下方有一道2厘米長的裂傷，傷口有流血及血腫，何留醫兩天後便出院。而何的保鏢則於胸口下方及左前臂，有兩道分別長1厘米及2厘米的裂傷及磨損，保鏢即日已可出院。

控方其後於庭上播交案發片段，從片段中可見，被告犯案時曾向何稱「721元朗事件係你嘅所為，白衣人同你推手，條片全世界都知」，被告又曾高呼「我個名叫董栢輝，我要殺咗何君堯。」

控方又向法官展示案中的證物相片，指被告於犯案時所用的刀，在刀鋒上有鋸齒紋，反映這是一把非常危險的利刀。控方又指被告沒有案底，曾接受大學教育，案發前無業，與父母及胞妹同住。

控方又建議先為何君堯索取創傷報告後始判刑，但遭辯方反對，辯方認為沒有必要索取有關報告，因為僥倖地何的傷勢並不重，而且何的傷勢亦已於相片及醫療中獲反映。

法官質疑有關報告主要集中於何的心理創傷，辯方則回應指，假如事主因事件而有永久傷勢，心理方面才會受到較大的創傷，何作為知名政治人物，亦早已習慣受到言語攻擊，法官則認為每個人面對創傷的情況亦不同，而且何是否習慣承受言語攻擊，均與本案沒有關係，因為本案是一宗光天化日之下的傷人案，因此認為有必要先為何索取報告。

法官最終將判刑押後至9月27日，期間被告需繼續還押。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝