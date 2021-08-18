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【藝人轉型】呂方夫婦訪王玉環豪宅　殭屍片天后轉行成保險女王奢華大宅曝光

娛樂 17:39 2021/08/18

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呂方攜太太與老友王玉環相聚，轉行成「保險女王」奢華豪宅曝光。

呂方日前與太太Rainbow前往好友王玉環家中作客，曾為電影演員的王玉環早已轉職保險界，更成為「保險女王」，其奢華豪宅亦因聚會合照再度曝光。

現年57歲的呂方去年與太太Rainbow誕下一女，一家三口常在社交網站分享溫馨合照。日前呂方夫婦暫時撇下女兒，前往王玉環家中作客，大眾才知原來二人緣分匪淺。

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拍電影結緣

王玉環透露，早於1987年曾與呂方合作電影《靈幻先生》，至今不知不覺已過了34年：「很開心經常一起相約吃飯，還一起聽著呂方的專輯，分享往事，開心愉快的合作。」

而有「網絡街市天后」的呂方太太Rainbow（伍惠寶），更帶同她旗下的網上買餸電子平台的產品前來一同享用，同場還有王玉環的大秘書家寶。

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王玉環成「殭屍片天后」

王玉環是中韓混血兒，現年已65歲，活躍於1980至90年代初，曾接拍過26部電影，因為當中不少為殭屍片，比如大熱作品《殭屍家族》、《靈幻先生》等，故此她有「殭屍片天后」之稱。

後來，她於1993年退出娛樂圈轉職保險業，曾連續16年成為百萬圓桌會會員，早年更成為公司首位女性高級區域總監。

（instagram圖片）

豪宅具氣派

王玉環在保險業大展拳腳創出好成績，住於具氣派的豪宅內。好客的她之前邀趙雅芝夫婦等到家中，讓家居曝光。今次呂方夫婦，再次令豪宅環境展現於公眾面前。

從聚會合照所見，王玉環的豪宅裝潢典雅兼具氣派，巨型客廳裡設有水晶吊燈，到都放滿鮮花，超大露台外亦有許多植物。

家中落地玻璃窗對外則是一片綠的郊外，室內有如「皇宮」一般，看著風景心曠神怡，令人羨慕。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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