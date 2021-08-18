【強制檢疫】港府暫緩抵港客有抗體縮減檢疫期安排　暫不推機場自費抗體檢測

▲ 港府暫緩抵港客持認可抗體證明縮減檢疫期安排。（經濟日報資料圖片）

港府昨晚公布周五起調整抵港客檢疫安排，不再以抗體檢測作為縮短檢疫期條件，原定於今日於機場推展為抵港人士提供自費抗體測試安排暫不會推行。

食衞局稱，因應全球疫情及專家最新建議，港府昨日公布調整海外地區人士檢疫要求，相關人士再不能以血清抗體測試陽性結果進一步縮減檢疫期，現有首階段以認可血清抗體測試陽性結果證明，以縮減強制檢疫期的安排亦將由周五起暫緩。

當局續稱，原定由今日起在機場為抵港人士提供自費血清抗體測試服務的第二階段安排暫時亦不會推行。

港府昨晚公布收緊抵港客檢疫安排，來自中風險地區已接種疫苗者，即使血清抗體測試結果為陽性，抵港後亦須在酒店檢疫14天；至於低風險地區來港人士，如已接種疫苗則可縮短強制檢疫期至7天。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡