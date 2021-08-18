【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲

▲ 有市民光顧大圍一間連鎖珍奶店，發現杯內有一條壁虎。

購買食物時，發現「附送」有蛇蟲鼠蟻，恐怕留下心理陰影。近日本港有市民光顧大型連鎖台式飲品店，幾乎喝光才發現杯內有一條壁虎，嚇得他以後不敢再買同類飲品。

有網民在facebook群組「沙田之友」發文並上載影片指，本周一（16日）兒子光顧大圍金禧商場一間大型連鎖台式飲品店，買了一杯薄荷朱古力珍珠，幾乎喝至見底時，突然發現吸口內有異物，隨即吐出，驚覺是一條壁虎。

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發文者表示，她帶兒子往涉事分店反映此事，但對方的態度令她感到憤怒。她憶述：

個老闆問我想點？唔係佢問題！叫我報警報食環署！咁我當然會咁做啦！大佬你試下飲下嘢有條四腳蛇喺個口度吖！

她表示，該條壁虎體形不小，兒子也被此事嚇怕，多次強調以後不會再喝類似的飲品。其後，發文者表示已向食物環境衞生署投訴，署方亦已上門取走杯內的壁虎及喝剩的飲品調查。

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責任編輯：羅嘉欣