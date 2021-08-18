  • 32°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲

食用安全 13:23 2021/08/18

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

有市民光顧大圍一間連鎖珍奶店，發現杯內有一條壁虎。

購買食物時，發現「附送」有蛇蟲鼠蟻，恐怕留下心理陰影。近日本港有市民光顧大型連鎖台式飲品店，幾乎喝光才發現杯內有一條壁虎，嚇得他以後不敢再買同類飲品。

有網民在facebook群組「沙田之友」發文並上載影片指，本周一（16日）兒子光顧大圍金禧商場一間大型連鎖台式飲品店，買了一杯薄荷朱古力珍珠，幾乎喝至見底時，突然發現吸口內有異物，隨即吐出，驚覺是一條壁虎。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

發文者表示，她帶兒子往涉事分店反映此事，但對方的態度令她感到憤怒。她憶述：

個老闆問我想點？唔係佢問題！叫我報警報食環署！咁我當然會咁做啦！大佬你試下飲下嘢有條四腳蛇喺個口度吖！

她表示，該條壁虎體形不小，兒子也被此事嚇怕，多次強調以後不會再喝類似的飲品。其後，發文者表示已向食物環境衞生署投訴，署方亦已上門取走杯內的壁虎及喝剩的飲品調查。

同場加映：【活得健康啲】1顆蜜棗等於幾多顆方糖？　中醫營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】拆開包裝即食麵驚見30隻穀牛　事主大呻恐怖：未食先嚇餐飽
12:58 2021/08/16
【食用安全】拆開包裝即食麵驚見30隻穀牛　事主大呻恐怖：未食先嚇餐飽
【中伏雪糕】超市買雪糕超崩潰一打開疑似被吃一半　驚見薄冰似發霉：溶化後再冷藏有食安風險
13:56 2021/07/21
【中伏雪糕】超市買雪糕超崩潰一打開疑似被吃一半　驚見薄冰似發霉：溶化後再冷藏有食安風險
【食用安全】食龍眼驚見透明生猛蟲蟲　專家教3招避免誤吃果蠅 【附揀靚龍眼貼士】
12:58 2021/08/13
【食用安全】食龍眼驚見透明生猛蟲蟲　專家教3招避免誤吃果蠅 【附揀靚龍眼貼士】

你可能感興趣

【食用安全】拆開包裝即食麵驚見30隻穀牛　事主大呻恐怖：未食先嚇餐飽
12:58 2021/08/16
【食用安全】拆開包裝即食麵驚見30隻穀牛　事主大呻恐怖：未食先嚇餐飽
【中伏雪糕】超市買雪糕超崩潰一打開疑似被吃一半　驚見薄冰似發霉：溶化後再冷藏有食安風險
13:56 2021/07/21
【中伏雪糕】超市買雪糕超崩潰一打開疑似被吃一半　驚見薄冰似發霉：溶化後再冷藏有食安風險
【食用安全】食龍眼驚見透明生猛蟲蟲　專家教3招避免誤吃果蠅 【附揀靚龍眼貼士】
12:58 2021/08/13
【食用安全】食龍眼驚見透明生猛蟲蟲　專家教3招避免誤吃果蠅 【附揀靚龍眼貼士】
食用安全 台式飲品 網絡熱話 大圍 朱古力

最高瀏覽

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
13:19 2021/08/17
【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事
11:24 2021/08/17
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事