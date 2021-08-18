【學生會風波】鄧炳強指不論身份警方執法均一視同仁　學生身份求情要於法庭上提出

▲ 鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

4名港大涉嫌宣揚恐怖主義於今晨（18日）被警方拘捕，警方指，他們於7月7日的會議上通過悼念七一刺警案疑兇的動議，是美化恐怖主義，鼓勵人做自殺式行為。保安局局長鄧炳強說指宣揚恐怖主義是嚴重罪行，不論身份，警方都會一視同仁，根據證據作出起訴。

鄧炳強出席立法會會議後表示，無論任何身份的人士，犯法都要付出代價，至於學生或其他身份是否成為求情因素，他指出，有關問題要在法庭上提出。

鄧炳強又表示，留意到近日教協及民陣自行宣布解散，他重申，團體的解散不代表過去干犯的罪行會一筆勾銷，警方仍會全力調查有關團體是否有犯法，特別是港區國安法，或與外國有不尋常金錢往來。鄧炳強又說，團體自行解散可以減低對社會的遺害和其「罪孽」。

政務司司長李家超今早出席立法會會議後被問到港大學生被捕事件，他表示，政府不希望見到任何人犯法，只要有人違反香港法例，部門就會執法，指出所有人都要為自己的行為負責任。

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記者：黃悅晴