  • 32°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生會風波】鄧炳強指不論身份警方執法均一視同仁　學生身份求情要於法庭上提出

社會 12:57 2021/08/18

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

4名港大涉嫌宣揚恐怖主義於今晨（18日）被警方拘捕，警方指，他們於7月7日的會議上通過悼念七一刺警案疑兇的動議，是美化恐怖主義，鼓勵人做自殺式行為。保安局局長鄧炳強說指宣揚恐怖主義是嚴重罪行，不論身份，警方都會一視同仁，根據證據作出起訴。

鄧炳強出席立法會會議後表示，無論任何身份的人士，犯法都要付出代價，至於學生或其他身份是否成為求情因素，他指出，有關問題要在法庭上提出。

鄧炳強又表示，留意到近日教協及民陣自行宣布解散，他重申，團體的解散不代表過去干犯的罪行會一筆勾銷，警方仍會全力調查有關團體是否有犯法，特別是港區國安法，或與外國有不尋常金錢往來。鄧炳強又說，團體自行解散可以減低對社會的遺害和其「罪孽」。

政務司司長李家超今早出席立法會會議後被問到港大學生被捕事件，他表示，政府不希望見到任何人犯法，只要有人違反香港法例，部門就會執法，指出所有人都要為自己的行為負責任。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【刀傷警員】港大學生會評議會悼行兇者　港大、保安局譴責美化恐怖主義
15:50 2021/07/08
【刀傷警員】港大學生會評議會悼行兇者　港大、保安局譴責美化恐怖主義
【國安法】警方國安處派員搜港大學生會綜合大樓　港大︰大學有法律責任按法庭要求行事
18:12 2021/07/16
【國安法】警方國安處派員搜港大學生會綜合大樓　港大︰大學有法律責任按法庭要求行事
【學生會風波】港大4名學生涉宣揚恐怖主義被捕　警方指掉念動議美化恐怖主義
今日 12:24
【學生會風波】港大4名學生涉宣揚恐怖主義被捕　警方指掉念動議美化恐怖主義

你可能感興趣

【刀傷警員】港大學生會評議會悼行兇者　港大、保安局譴責美化恐怖主義
15:50 2021/07/08
【刀傷警員】港大學生會評議會悼行兇者　港大、保安局譴責美化恐怖主義
【國安法】警方國安處派員搜港大學生會綜合大樓　港大︰大學有法律責任按法庭要求行事
18:12 2021/07/16
【國安法】警方國安處派員搜港大學生會綜合大樓　港大︰大學有法律責任按法庭要求行事
【學生會風波】港大4名學生涉宣揚恐怖主義被捕　警方指掉念動議美化恐怖主義
今日 12:24
【學生會風波】港大4名學生涉宣揚恐怖主義被捕　警方指掉念動議美化恐怖主義
港區國安法 國安法 鄧炳強 罪行 恐怖主義 大學 民間人權陣線 教協 政務司 保安局

最高瀏覽

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
13:19 2021/08/17
【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事
11:24 2021/08/17
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事