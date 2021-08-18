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【2021中秋節】姜濤代言雪糕月餅Häagen-Dazs限時早鳥優惠　訂2盒即送單球雪糕券+50元coupon

休閒消費 13:30 2021/08/18

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熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員姜濤代言的Häagen-Dazs雪糕月餅推第二輪早鳥優惠，姜糖們要留意喇﹗

今個中秋，與Häagen-Dazs及姜濤一起追月摘星，為身邊的摯愛送上Little Wishes及最大祝福！

Häagen-Dazs今年的「摘星許願」（Twinkle Twinkle Little Wishes）雪糕月餅於即日起推出第二輪雪糕月餅優惠，限時早鳥優惠直至9月20號，為尚未購買中秋月餅的你提供最佳送禮之選，絕對要把握最後機會，萬勿錯過！

指定日期內登記更可享獨家付費配送服務。（Häagen-Dazs提供圖片）

獨家付費配送服務

選購Häagen-Dazs雪糕月餅後，便可用禮劵作簡單登記，安坐辦公室或家中安排送貨服務，以最舒適的方式享受極致美味的雪糕月餅，必定是最貼心送禮安排。客戶可於9月8日至20號登記，配送日期則由9月14日開始至21日。

    點擊圖片放大
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買月餅送優惠券

現凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」四張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「禮品9折優惠券」一張。大家盡早預訂，把握限時優惠！

記者：王嵐

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