【DSE2021】文憑試覆核結果出爐無新增狀元榜眼　「升呢」考生可於明日遞交重新考慮入學申請

▲ 文憑試覆核結果出爐無新增狀元榜眼。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）上月底放榜，成績覆核結果今日（18日）出爐，考評局回覆表示，考獲7科5**及6科5**的考生人數不變，意即應屆文憑試「狀元」人數維持7人，「榜眼」人數則維持18人。

據考評局早前公布，有15,049名應屆考生申請積分覆核或重閱答卷，佔整體考生約3成。

今日在文憑試成功覆核者，即取得更高的科目等級的申請人，均可於明日（19日）上午9時至下午6時登入聯招帳戶，要求按覆核成績，重新考慮入學申請及修改課程選擇。不論考生是否已獲得或已接納聯招正式遴選取錄資格，均符合資格遞交申請。

大學聯招（JUPAS）上周四（12日）放榜，逾1.5萬人已獲8間資助大學或公開大學學士課程的正式遴選取錄資格，取錄率為38.1%，創歷屆文憑試新高，但當時仍有約2,241名符合「33222」入讀大學門檻的考生失落八大及公大學位。

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記者：馮琪雅