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【MIRROR成員】陳卓賢新歌MV隱藏內心秘密　Ian《搞不懂》表達成名後不安

娛樂 13:52 2021/08/18

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MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日馬不停蹄宣傳新歌《搞不懂》，早前Ian便聯同歌曲的曲、編、監T-Ma以及填詞人Oscar，現身JOOX吹水台開直播宣傳，期間Ian並親自拆解新歌MV的秘密。

Ian推出新歌《搞不懂》。

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Ian真情剖白

新歌背後原來大有故事，Ian指希望以歌曲記錄自己當下的情緒，與填詞人Oscar的真情剖白後就出現了《搞不懂》。歌曲講到Ian成名以來在人生或事業上遇到問題，即使知道有解決方法也無能為力，處於「明白，但搞不懂」的狀態。他又會質疑自己：「如果有一日我不識唱歌別人會點？如果我不是Ian Chan，人們仍會不會聽我唱歌？」

Ian作曲之外，又親自執導MV，MV其中一幕是一群人逐漸走近燈塔，窺探被困在塔內的 Ian。Ian解釋指成名後的感覺猶如「出面嘅人無時無刻都望住燈塔入面嘅人做緊乜」，所以出道後「少咗出街食飯同打波」。

詞人Oscar代一眾粉絲問Ian，在MV最後一幕安排自己與自己對望的意思，Ian直言：「好矛盾，望到自己，想幫手救他但無從入手。」

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Ian被團隊大讚

在早前的「吹水見面會」中，粉絲當然都把握機會向Ian發問，有粉絲問到T-Ma及Oscar對Ian的第一印象，T-Ma形容Ian「笑得好甜！」，令Ian忍不住笑道：「開始尷尬MOMENT。」

Oscar則大讚Ian雖然性格內斂，但樂於嘗試新事物。

Ian被創作人形容是好甜的人。（圖片提供：JOOX）

Ian趁機感激粉絲一直的支持，預告《搞不懂》即將推出acoustic版本，歌迷們又可大飽耳福了！

同場加映：呂爵安訪問

陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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