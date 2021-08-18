Dear Jane宣布開紅館演唱會　陳健朗+陳漢娜拍新歌MV造勢

▲ 陳漢娜陳健朗演新歌MV。

Dear Jane繼早前大熱作品《聖馬力諾之心》後再次和Wyman合作苦戀情歌主打《人類不宜飛行》，四子並同步宣布好消息，於9月22至24日再次進軍紅磡香港體育館舉行演唱會《Dear Jane Pendulum Tour 2021》，門票將會於下星期三（8月25日）開始優先訂票。

今次《人類不宜飛行》的MV由多項金馬獎提名的電影《手捲煙》導演陳健朗擔任男主角，與曾以影《殺破狼·貪狼》獲香港電影金像獎最佳新演員提名的陳漢娜飾演女主角，展開一段疫情下的戀情。

MV由著名美指張蚊操刀做導演，帶着電影級製作團隊拍攝。Dear Jane非常興奮和滿意：「這次與一班電影製作班底合作，真的好像拍了一部電影，然後濃縮成4分鐘，成品非常有電影感！」

▲ Dear Jane參演MV部分。

MV講述一對因為疫情關係要住進隔離營而認識的男女，在悶極的隔離生活中，展開一段不一樣的戀情。

Dear Jane四子也有參演，除了等待進入隔離營的客串畫面，也有樂隊的戶外表演的鏡頭穿插整個MV當中。拍攝時的整個星期也是下雨天，剛巧Dear Jane趕得及在下雨前剛剛完成表演的拍攝，幸終可以順利拍攝所有需要的畫面。

▲ 9月紅館騷。

這個簡單的愛情故事，卻讓眾多飽受疫情影響的網民看得津津樂道。同時亦有不少搞笑留言，大家一向對Dear Jane的MV男女主角非常留意，好像再次出現久違了的「鬍鬚佬」配上氣質美女，再加上Dear Jane動人戀曲，便成為他們心中的成功方程式，也讓他們想起了幾年前的愛情三部曲男女主角。