【MIRROR x ERROR星蹤】阿Dee接受李慧詩挑戰　姜濤+Alton承諾MIRROR與ERROR齊衝出香港【有片】

MIRROR成員姜濤、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（Dee）今日在尖沙咀出席「飲樂起勁見面會」活動，吸引大批粉絲到場應援。

姜濤、Alton和Dee齊齊接受TOPick訪問，一起討論會派出哪位成員與牛下女車神李慧詩玩摔角，又談到ViuTV近日的新節目《全民造星IV》。

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▲ （梁樂欣 攝）

女車神李慧詩想與大家一起玩摔角，Dee表示：「為了勝出賽，當然要派王勁作代表。Alton則認為：「始終對方是專業的運動員，我會調轉派姜濤出戰。因為我們正路沒法勝出，需要使用偏方，偏方你們比較厲害。」姜濤覺得：「Jeremy很好。」

Dee隨即道：「不是吧！他不在此活動，你應該選擇我，他選你然後你選我，你懂不懂規矩？」姜濤立即跟Dee道歉並謂：「Dee哥吧！」Dee選擇花姐，身旁的姜濤也認同。Dee說：「相信花姐站在此也能震懾到她。」

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ViuTV節目《全民造星IV》成為全城熱話，問到會否勾起參賽時的回憶？姜濤回應：「有待節目播出，可能看到節目時會有很大的感觸。」Alton則謂：「我們從花姐的繁忙中可感受得到，她很忙，需要兼顧很多事情。我們有時回公司，也會看見他們在拍攝，今次的暑假輪到他們在忙。」

談到MIRROR衝出亞洲，Dee說：「MIRROR威了！又不帶ERROR一起衝，我生氣了，很酸啊！」Alton表示：「我們會盡力做，因為我們怕會錯失任何機會，如有機會的話都會想去其他地方。工作或抖氣也好，大家也知道我們很貪玩，好不好？」

Dee回應：「好啊！衝啊衝啊！熱狗我請！」甚有義氣的姜濤承諾：「一定要有ERROR我們才衝！」

記者：梁樂欣

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