【電動車】理大成功研發全球首部氨能電動車　料明年10月可製成氨能小巴

▲ 負責研究的香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉（圖右）、香港理工大學應用物理學系博士李孟蓉（圖左）。（梁偉榮攝）

電動車技術日新月異，理大發明出全球首部氨能車。同為零排放車輛，相較現時新興的氫能車，氨的存放和運輸成本遠低於氫，安全性亦較高；而氨動力燃料電池亦較鋰電池輕逾一半。研究團隊正進行下一階段研究，將氨動力應用於電動小巴，預計明年10月完成。

氨，又稱阿摩尼亞，常用於化肥。香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉成功研發出氨燃料電池，能在車內將氨轉化成氫，再用以發電，取代一般電動車使用的鋰電池。除同樣是零排放外，氨燃料電池較鋰電池輕逾一半，亦免卻了棄置電池的問題。

▲ 香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉成功研發出氨燃料電池，能在車內將氨轉化成氫，再用以發電，取代一般電動車使用的鋰電池。（梁偉榮攝）

雖然最終仍要透過氫發電，但相比一般的氫能車，氨的所需的儲存壓力較少，其構成亦較穩定，所以無輪運輸成本和安全，氨亦有優勝於氫的地方。

鄭家偉現時已成功用氨燃料電池發動哥爾夫球車，他的下一步研究，是希望能在明年10月用氨燃料電池發動並長途運行小巴。

鄭家偉估計，如一架小巴採用22.7公斤的液態氨，以每小時60公里行車，可行大約110公里，相等於來回理大至科學園3次。

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記者：陳梓蔚