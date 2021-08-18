【校長專欄】從東京奧運學會的生命教育　林德育校長：堅持下去才有希望

▲ 林德育校長分享從東奧學會的生命教育。

於疫情的第二個暑假，或許沒有學術課程，或許未能到外地擴闊視野，東京奧運會2020經過17天的比賽，是家長們一個難得的機會與孩子們上一節實實在在、有血有淚的生命教育課，讓孩子的暑假過得更有意義。各國運動員付出的努力、艱苦的訓練、自律的生活、成功的喜悅、失敗的教訓是他們的生活，是他們的奮鬥，值得我們學習，給予我們生命中的營養素。

有目標全力準備

第一節生命教育課，有目標，全力準備。空手道銅牌得主劉慕裳做了最到地的演繹。四年前，當劉慕裳知悉東京奧運會2020有空手道比賽項目，她不惜一切，走遍世界各地拜師學藝，只是為了準備可能是人生唯一一次奧運會空手道比賽。

劉慕裳去杜拜、薩爾斯堡、西班牙、葡萄牙、邁阿密學習及訓練，就是為準備此次奧運會的空手道比賽，向世界打出代表香港的空手道。人生道路上，我們有否為自己不同階段訂下不同目標呢？

為了達到所訂下目標，我們可以付出多少？看見不同運動員付出的努力，背後的艱辛與心酸並不是我們能想像得到的。台上風光背後，台下付出的努力不足為人道，機會總留給有準備的人，我們有否做好準備呢？

相信自己做好自己

第二節生命教育課，相信自己，做好自己。奧運會花劍男子組金牌張家朗接受傳媒訪問時，回應此次全城關注的奧運劍擊比賽，是好？是壞？張家朗回應說：「別因為多人看，就忘記自己是誰；別因為拿了冠軍，就覺得足夠。做好本分，每劍努力。」

失敗之時，可能失去自信；成功之時，可能迷失。無論是成功或失敗之後，讓自己靜下來，沈澱一下，清晰自己的定位。經驗可以是累積回來，成功卻是一步一步爭取回來的，不是此次成功，下次也必定成功。

有成功人士不斷告誡自己，要盡快忘記自己過往的成功，了解自己，清晰自己的定位，做好自己，向著成功進發。不要被一次的成功迷惑，而是讓自己清醒，清楚自己定位，做好自己，便能創出下一次的成功。

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堅持下去才有希望

第三節生命教育課，不是看到希望才堅持，而是堅持下去才有希望。東京奧運女子1,500米預賽，荷蘭選手Sifan Hassan演繹了「只要堅持，便有希望」這句話。Sifan Hassan參與1,500米比賽，在預賽中出現驚險一幕。

Sifan Hassan於首兩圈都在跑手群中後半部位置，等待機會跑向較前的位置。可是進入第三圈時，卻因為較前位置的跑手跌倒，絆倒了她，令她一下子跌至最後位置。Sifan Hassan沒有放棄，她即時站起來向前跑，一步一步追趕前面的跑手，由大落後到反超前，以4分05秒17分組第一名的成績衝線。

Sifan Hassan沒有放棄，而是努力地堅持。生活的過程中，難免經歷失敗或者不如意的事情，我們要學懂在困難、失意中站起來，勇往直前。

雖然東京奧運會2020已圓滿落幕，但不同國家奧運選手在賽場上精彩表現，運動員們背後的奮鬥故事，是一節節豐富的生命教育課，也是一個活生生的生命教育師。東京殘奧會緊其後，我們與孩子們把握機會，讓我們從中學習，建立生命。

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