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【香港小姐2021】佳麗賴彥妤朱綽盈出局　梁允瑜臨陣不敢落水葉靖儀意外被打

娛樂 14:25 2021/08/18

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《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》

TVB大騷《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，推出一連8集的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。

在前晚（8月16日）播出的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，眾佳麗挑戰拍水底寫真，在昨晚（8月17日）的港姐真人騷播出餘下的水底寫真戰。

最低分的兩個組別需各自告別1名組員，結果粉紅組因大部分組員不諳水性慘成最後一名。最不幸的是，組中唯一懂水性的劉珍寶與張嘉倩，於表演雙人水底寫真時碰釘，劉珍寶被水嗆到墮後，令照片效果大受影響。

更令人意外是，只有一名組員不懂游水的綠組，表現亦強差人意。

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賴彥妤朱綽盈出局

首先，賴彥妤在水底誤打了葉靖儀一下，再來有梁允瑜在落水前一刻失去勇氣，猶豫良久仍未跳下水，就連向來鬥志十足的陳懿德亦因心急擺甫影響整體表演，令向海嵐一度忍不住面露失望：「嗰日自己心情唔係過山車，因為冇上過，完全直落谷底。」

不過綠組亦有得分部分，楊培琳全程陪著及幫忙余詠童完成整套動作，令向來易喊的余詠童大為感動，可惜最終獲第3名的綠組仍然難逃告別組員命運。

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事後，有份為是次比賽定名次的導師歐陽妙芝，大讚落敗的粉紅組勇氣可嘉，並指紅組勝在夠輕鬆自然及團結：「最殺食係個飛吻，同埋好有隊形、好整齊、好有Theme。」

最終粉紅組與綠組師姐劉倩婷及向海嵐忍痛宣布朱綽盈及賴彥妤冇得留低，期間曾表示最擔心賴彥妤故作堅強的朱晨麗一度淚如泉湧；劉倩婷、向海嵐、張秀文及大部分佳麗亦不捨落淚，場面感人。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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