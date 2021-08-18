【校長專訪】愛官校長小學成績差留堂留足六年　感激老師不放棄循循善誘終成材

▲ 愛秩序灣官立小學崔家祥校長笑言，小時候的他不懂與人溝通，成績差兼日日留堂，能夠脫胎換骨，全憑遇上一班不放棄他的天使老師。

一般人的既定印象中，能夠做校長，小時候必定是品學兼優、人人讚好的乖學生。愛秩序灣官立小學崔家祥校長卻笑著反駁：

我讀書時就經典了，老師每次在成績表都會寫上一句「宜改善與人相處之道」；成績更是無得頂，幾乎不合格！

崔校長邊說邊哈哈大笑，幽默輕鬆的開場白一下子感染在場記者和攝影師，人人笑不攏嘴。如果說小時候的他不懂與人溝通，現在的崔校長早已脫胎換骨，談笑自若得猶如台上明星。這種轉變卻並非單純因為長大成人，而是因求學時期遇上眾多被他稱為「天使」的老師。

由小學一年級開始，我的默書就不合格，而我的留堂生涯，亦是由一年級開始。因為當時的規矩是不合格就要留，怎知我次次都不合格，所以次次都要留，加上當時的小學功課若錯了就要改正很多遍。如果要我形容那段日子，我會說是捱打。

▲ 愛秩序灣官立小學的崔家祥校長，原來小時候沒有自信也不擅言辭，（黃建輝攝）

校長自言當時對文字完全不在行，數學卻得心應手。「但你想，小學那些中、英、數、社會、科學、健教，再加一科宗教，幾乎科科都是文字。」

曾當過小學教師的著名作家李碧華，崔校長亦和她相當「有緣」。「她那時教下午班，我是上午班，但我卻留到看見她下班，可想而知我留堂留得多晚！」學生留堂，代表老師也要OT，背後苦心，令人敬佩。

其實上午班的老師，下午1點多就可以收工走，但他們沒有這樣做，而且不是一位，是很多位，為了教好學生付出非常多。

小學留堂留足6年

當年老師的付出不只在功課、成績上幫助崔校長，也令他學懂努力和堅持。

我讀書不叻，讀得很辛苦，但我不放棄，因為老師也不放棄我。

校長說着忽然問一句：「有沒有聽過一個電台節目《十八樓C座》？當時節目中午播一次，晚上12點重播。我就一邊做功課、溫習，直至電台播《十八樓C座》、《怪談》、《把歌談心》這些深夜節目。」

▲ 崔校長（左）感謝小學恩師吳老師（中）的栽培，多年來仍常聯絡。（受訪者提供圖片）

或許是成績不好、經常留堂，也或許是長時間習慣了單打獨鬥，小學以至初中階段的崔校長總是沉默寡言，和其他同學不親近。

是老師守住了我的品格。一個不說話、沒有朋友的孩子，很容易愈想愈歪。尤其當你看見身邊的同學都有一大群人圍着，會相約一起去玩，但你身邊卻一個人也沒有，會很容易鑽牛角尖。

比起成績不好的學生，品行有偏差更讓老師頭痛。崔校長中學時的個性正正是後者，既不擅與同學溝通，亦不願與老師多談。「我中二時的班主任看見我這個問題，便說既然你不開口說話，便寫出來吧。開了本簿，叫我每星期寫一篇交給她，告訴她這個星期發生的事、心情等等。我當時心想：我連功課都快應付不了，你還要我每星期交周記？所以我第一次就寫了一行字：『關你鬼事！』」崔校長強調：「我那時是真的很孤僻，也完全不賣老師帳。」

但再孤僻的學生也抵不過老師的用心，沒想到這位葉老師毫不介意，更寫滿整整一頁半來回覆。「我也不好意思，下一次就寫多幾句，這樣一來一回，慢慢建立師生之間的感情。」校長回想過去，尤其感激老師們的堅持。

如果這幾位老師沒有守住，或放開了手，我相信我的性格已經完全不同。當時我的成績和個性並沒有戲劇化地變好，但他們都沒放棄，才令我沒有變差。

▲ 當上校長的崔家祥與學生打成一片，一點不見小時候的內向。（受訪者提供圖片）

愛上結他不再孤僻

後來崔校長遇上真正改變他個性的愛好——結他。「其實很早以前見到同學上台表演彈鋼琴已很羨慕，便跟爸爸說我也想學。但一來家裏放不下，二來也沒錢買，所以即使想學音樂也只能得個恨字。終於中三那年有一個少年警訊辦的免費結他班，我便借了阿姨的國產舊結他去上課。」校長笑指那把結他少了一條弦，連導師也說完全調不了音。「但我只拿得出那把結他，後來導師平讓了一把魚絲結他給我，我還放在校長室呢！」

愛上彈結他、自彈自唱後，他開始進一步想與人夾Band。

當我想跟人夾Band時，便發覺真的需要放下自己的一些想法。因為要與Band友同聲同氣才可成事，就這樣慢慢減少了牛脾氣。夾Band很有趣，每個人要做好自己的崗位，一個人甩，整首歌就會散。但同時也要互相配合，如打鼓的打得興起，打快了點，你也彈快一點跟上。那時我開始懂得去調節自己，配合別人。

彈結他、夾Band讓崔校長與人相處的技巧改善，連帶成績也有進步。「為了理解、唱好英文歌，便花時間鑽研歌詞，不知不覺中對學英文的興趣也多了，後來甚至對其他以英語授課的科目也更有信心，成績便漸漸有進步。」真正的脫胎換骨，由那時開始。從一個孤僻、不懂交朋友、成績一般的孩子，變為一個有自信、懂唱歌彈結他的風頭躉。

很幸運在整個中小學過程中，有很多位老師做我的天使，不放棄我，才有現在的我。

感恩不只掛在嘴邊，崔校長小學畢業後，每年均會回校探望，從不間斷。「因為我整個人生真的是學校救回來的。」12歲畢業，屈指一算，原來已堅持了30多年。如此淵源深厚，即使恩師們已退休離開學校，他仍然繼續回校，更成為校友會創會主席，回饋母校。

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欣慰與兒子擁共同興趣

對小學生而言，形象親切的老師或校長的確有如父母。崔家祥校長經常在校內與學生夾Band，親民程度自然高。育有一子的他，回到家中，卸下校長身份，原來同樣玩得。

「我們兩仔爺係幾好傾的！」校長哈哈笑道，說起為人父母最着緊的升學問題，依然不改風趣本色。

今年11歲，明年六年級，要升中學了，我也頭痕。不過當年我自己也是那麼頭痕！哈哈哈哈！

11歲可以說是即將步入青少年的年紀，不再是跟着父母轉的小孩，也是最令父母如臨大敵的關卡。「的確是，現在他大個了，有自己生活，也有自己的看法，我也會尊重。反叛期的話當然也有，十幾歲的男孩子怎會沒有？但我們關係好，大家會溝通，問題就容易解決。因為他有甚麼想法、或有不高興的地方，都會告訴你。肯說出來就沒問題。」

▲ 校長曾參與兒子學校的音樂表演，父親彈結他伴奏，兒子高歌。（受訪者提供圖片）

兒子還小時，崔校長不時帶他到處拍攝、觀鳥，身體力行將自己的興趣傳授給孩子。「很開心他也很喜歡，會自己鑽研。現在也是我們兩仔爺的共同興趣了。」校長邊說邊展示兒子的攝影作品，為人父母的欣慰之情溢於言表。「他現在是一份環保雜誌的專欄作家，會收稿費呢！」

兒子這月剛獲攝影比賽季軍，原來早在7歲和9歲時已得過獎，相當厲害。校長聞言卻說：

厲害就未算，但見他這麼投入、願意付出亦很開心。就像一次他為了要拍南生圍的日出，半夜3點就要出發。整個南生圍黑漆漆一片只有我們兩仔爺，拿着腳架等日出。

如此時刻，正是親子溝通最佳場景。「簡直是magic moment啦！那次聊了很多，可惜他未夠大，不能一起飲杯啤酒！哈哈哈哈！」

記者：王嵐