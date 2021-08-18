【罪成候判】涉藏逾百支汽油彈　兩男罪成押後明天判刑

▲ 涉藏逾百支汽油彈，兩男罪成押後明天判刑。（經濟日報資料圖片）

警方於去年11月2日在灣仔堅拿道西一單位，搜出59支汽油彈及79支半製成汽油彈，5名男女早前同被控管有物品意圖摧毁或損毀財產罪。其中3名男子經審訊後，兩人今（18日）於區域法院被裁定管有物品意圖摧毀或損毀財產罪罪成，另1人脫罪，押後至明天（19日）判刑。法官指警方在涉案汽油彈樽發現有其中1名被告的掌紋，另有片段拍攝到有被告手持1個箱，而該箱後來被發現載有汽油彈。

法官今裁決時指，涉案單位大廈閉路電視片段顯示，首被告鄭錦輝曾手持發泡膠箱，而其後警方在單位內搜出該發泡膠箱，並載有多支已製成的汽油彈，同時沒有證據顯示鄭曾放棄擁有該發泡膠箱。

法官又指，警方在單位內發現的32個汽油彈中，當中兩個玻璃瓶表面，有第5被告黃建棋的雙手掌紋。因此控方在毫無合理疑點下證明鄭及黃管有涉案汽油彈，法官認為管有汽油彈的唯一目的是意圖摧毀財產，故裁定兩人管有物品意圖摧毀或損毀財產罪罪成。至於第3被告丘建威，法官指沒有證據證明他管有涉案物品，故裁定罪名不成立。

辯方曾質疑警方在取證時，曾帶各名被告離開單位，到後樓梯2小時，做法不智。惟法官指警方若有意干擾證物，可趁各被告逃離單位時干擾，而且認為警方沒有動機干擾證物，插贓嫁禍。

5名被告為鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋（21至26歲），楊及莫早前已認罪，被判囚38個月。

5名被告被控於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一單位，管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。

案情指，警員當天下午3時，到涉案單位外表露身份，沒有回應後警方破門入屋，並發現單位內 有4男1女從露台往下層逃走。下層住客為1名外籍人士，他拒絕收留5人。警方遂拘捕5人，並搜出單位內藏有涉案物品。

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記者：陳卓欣