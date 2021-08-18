  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 16:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藏胡椒劑】涉藏胡椒噴劑及金屬棒　兩男女否認控罪開審

社會 15:03 2021/08/18

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

涉藏胡椒噴劑及金屬棒，兩男女否認控罪開審。（經濟日報資料圖片）

2019年萬聖節有人發起紀念8.31太子站事件，警員當晚在深水埗巡查是否有人堵路等，期間截獲3人，其中16歲女生涉藏有胡椒噴劑等，被控無牌管有槍械等罪，另1名25歲無業男子涉㩦有金屬棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，兩人否認控罪今（18日）於西九龍裁判法院開審。獲匿名處理的警員供稱，在追截一群身穿深色衣服的人期間，看見當中一人跌倒，隨即制服對方，但承認追截前並沒有看見對方做了甚麼。

2名被告為16歲女生及無業男蔡沛霖（25歲）。

分別拘捕2名被告的飛虎隊隊員早前已向法庭申請匿名令，今於屏風後作供。警員A供稱，案發當日他身穿速龍小隊的裝備，沒有指定任務，並與其他小隊成員乘坐警方的便裝車在西九龍巡邏，查看是否有人堵路等。

警員A表示，巡查期間在深水埗遇上一堆身穿深色衣服的人跑過，警員A追截，轉彎後見到前面的一堆人之中，有一個跌倒在地，警員A隨即將對方即首被告制服，並將對方帶到集合點等待指揮官的指示。

辯方盤問下，警員A承認他追截前並沒有看見對方做了甚麼，而制服首被告後並無搜查其背包。

控辯雙方承認的事實指，警員A在深水埗追截首被告，及後由另一名警員作出拘捕，並在其背包被搜出防毒面具、護目鏡、8塊布、噴漆及手套等；警員B追截次被告，並被搜出口罩、手套及護目鏡等。首被告的代表大律師表明將爭議涉案胡椒噴霧的證物鏈。

涉案的16歲女生被控無牌管有槍械和管有物品意圖損壞財產兩罪。控罪指她於2019年10月31日在深水埗汝洲街及黃竹街交界沒持有牌照下管有槍械，即1支胡椒噴劑；以及管有1支噴漆，意圖在無合法辯解情況下摧毀他人財物。

蔡則被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他無合法權限或合理辯解下攜有一支金屬棒。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【8.31衝突】涉太子站藏燃燒彈　13歲男生認兩罪候判
18:00 2021/07/30
【8.31衝突】涉太子站藏燃燒彈　13歲男生認兩罪候判
【8.31集結案】黎智英李卓人就兩案各入獄14個月　楊森則判緩刑
17:52 2021/04/16
【8.31集結案】黎智英李卓人就兩案各入獄14個月　楊森則判緩刑
【8.31集結案】黎智英楊森李卓人認罪　法官押後至4月中與8.18案同日判刑
19:06 2021/04/07
【8.31集結案】黎智英楊森李卓人認罪　法官押後至4月中與8.18案同日判刑

你可能感興趣

【8.31衝突】涉太子站藏燃燒彈　13歲男生認兩罪候判
18:00 2021/07/30
【8.31衝突】涉太子站藏燃燒彈　13歲男生認兩罪候判
【8.31集結案】黎智英李卓人就兩案各入獄14個月　楊森則判緩刑
17:52 2021/04/16
【8.31集結案】黎智英李卓人就兩案各入獄14個月　楊森則判緩刑
【8.31集結案】黎智英楊森李卓人認罪　法官押後至4月中與8.18案同日判刑
19:06 2021/04/07
【8.31集結案】黎智英楊森李卓人認罪　法官押後至4月中與8.18案同日判刑
深水埗 社會矛盾 罪行 太子 政治

最高瀏覽

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
13:19 2021/08/17
【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事
11:24 2021/08/17
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事