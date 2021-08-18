【藏胡椒劑】涉藏胡椒噴劑及金屬棒　兩男女否認控罪開審

▲ 涉藏胡椒噴劑及金屬棒，兩男女否認控罪開審。（經濟日報資料圖片）

2019年萬聖節有人發起紀念8.31太子站事件，警員當晚在深水埗巡查是否有人堵路等，期間截獲3人，其中16歲女生涉藏有胡椒噴劑等，被控無牌管有槍械等罪，另1名25歲無業男子涉㩦有金屬棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，兩人否認控罪今（18日）於西九龍裁判法院開審。獲匿名處理的警員供稱，在追截一群身穿深色衣服的人期間，看見當中一人跌倒，隨即制服對方，但承認追截前並沒有看見對方做了甚麼。

2名被告為16歲女生及無業男蔡沛霖（25歲）。

分別拘捕2名被告的飛虎隊隊員早前已向法庭申請匿名令，今於屏風後作供。警員A供稱，案發當日他身穿速龍小隊的裝備，沒有指定任務，並與其他小隊成員乘坐警方的便裝車在西九龍巡邏，查看是否有人堵路等。

警員A表示，巡查期間在深水埗遇上一堆身穿深色衣服的人跑過，警員A追截，轉彎後見到前面的一堆人之中，有一個跌倒在地，警員A隨即將對方即首被告制服，並將對方帶到集合點等待指揮官的指示。

辯方盤問下，警員A承認他追截前並沒有看見對方做了甚麼，而制服首被告後並無搜查其背包。

控辯雙方承認的事實指，警員A在深水埗追截首被告，及後由另一名警員作出拘捕，並在其背包被搜出防毒面具、護目鏡、8塊布、噴漆及手套等；警員B追截次被告，並被搜出口罩、手套及護目鏡等。首被告的代表大律師表明將爭議涉案胡椒噴霧的證物鏈。

涉案的16歲女生被控無牌管有槍械和管有物品意圖損壞財產兩罪。控罪指她於2019年10月31日在深水埗汝洲街及黃竹街交界沒持有牌照下管有槍械，即1支胡椒噴劑；以及管有1支噴漆，意圖在無合法辯解情況下摧毀他人財物。

蔡則被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他無合法權限或合理辯解下攜有一支金屬棒。

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記者：林欣樂