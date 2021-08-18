【入屋爆竊】警方破荃灣秀茂坪5宗入屋爆竊案涉款44萬元　一名5旬無業漢被捕

▲ 警方破荃灣秀茂坪5宗入屋爆竊案，涉款44萬元，一名5旬無業漢被捕。（黃傑偉攝）

警方東九龍總區刑事部於本月16日，在荃灣採取反爆竊行動期間，拘捕一名50歲報稱無業男子，涉及秀茂坪及荃灣共6宗爆竊案件，涉款44萬元。

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東九龍總區重案組A隊高級督察許涵芳指，警方於2020年4月至2021年8月， 接報5宗分別發生於荃灣及秀茂坪，以相同手法入屋爆竊案件。賊人專門揀選無閉路電視、看更及大閘，俗稱三無唐樓為目標， 事前會到目標唐樓踩線，及暗藏爆竊工具，如鐵筆及螺絲批等在走廊附近。

東九龍總區重案組經深入調查後，成功鎖定一名目標男子， 並在一次位於荃灣反爆竊行動中，發現該名目標男子正於 一座唐樓離開，男子當時神色慌張及緊張，探員上前將其截查，在其隨身物品中搜獲鐵筆及螺絲批爆竊工具，及部分證實屬於附近唐樓爆竊贓物。

探員於是以入屋爆竊罪將男子拘捕，警員調查發現被捕人另涉全港5宗入屋爆竊案件，涉款44萬元， 被捕人現正扣留調查中。警方正調查被捕人有否其他同黨，不排除稍後會有更多人被捕。

警方重申入屋爆竊案續嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，呼籲市民切勿以身試法， 警方亦呼籲居於三無大廈市民不要將貴重物品 及財物置於家中，免令賊人有機可乘。

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記者：黃傑偉