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【停止運作】「612基金」即日停收新個案　10月底解散秘書處      

政治 15:49 2021/08/18

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吳靄儀於2019年宣布成立「支援基金」，以協助在示威中受傷和被捕的示威者，提供醫療和法律援助。（資料圖片）

為反修例事件中受傷或被捕人士提供支援的「612 人道支援基金」，即日起停止接收新個案及申請，10月31日正式解散基金秘書處。

「612 人道支援基金」今早在 Facebook發聲明，指基金接獲資金託管人「真普選聯盟有限公司」通知，真普聯將會於短期內結束運作，因此612 基金已指定方案，「有秩序地停止運作」。基金指，現時由真普聯提供的銀行戶口運作正常，未有任何資金被凍結。

基金信託人吳靄儀表示，基金將於8月31日起截數，9月1日計算基金存款及籌款目標；網上捐款將於9月21日截止，銀行捐款將於9月27日截止，9月28日是最後付款限期，基金將會不遲於9月28日，停止使用真普聯提供的銀行戶口。
　　　　　
「612人道支援基金」在2019年7月設立，基金信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀及何秀蘭、嶺南大學文化研究系副教授許寶強，及歌手何韻詩，並委託真普聯，負責託管基金款項及收支事宜。基金財務簡報指，直至今年7月底，基金獲捐款等總收入，共約2.58億元，總開支約2.54億元。網頁顯示，直至今日，基金可動用結餘有約491萬元。

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