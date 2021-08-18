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【智慧城市】政府擬2023年中完成安裝剩餘350支智慧燈柱　探討以光學雷達取代攝影機釋私隱疑慮

社會 15:53 2021/08/18

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資科辦和運輸署探討以光學雷達（LiDAR），取代攝影機探測車輛速度和識別車輛類型。（資料圖片）

政府在2019年推出多功能智慧燈柱試驗計劃，在全港4個地區分階段安裝約400支智慧燈柱，但部分燈柱在反修例示威中遭到破壞，安裝計劃暫時停止。

創新及科技局局長薛永恒今日（18日）回覆立法會議員提問時表示，首階段的50支智慧燈柱已於2019年年中分別在觀塘和啟德發展區安裝，資科辦與路政署正檢視餘下約350個擬安裝智慧燈柱的位置，並會因應實際情況分階段動工，以在2023年年中完成所有安裝工程。

當局在示威後成立智慧燈柱技術諮詢專責委員會，委員會於2020年3月建議，政府應探討私隱友善替代科技方案，解決公眾疑慮。
 
薛永恒指，資科辦和運輸署探討以光學雷達（LiDAR），取代攝影機探測車輛速度和識別車輛類型，並計劃在現有兩支分別位於觀塘區和啟德發展區的智慧燈柱進行實地運作測試。

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記者：徐紹軒

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