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【小學試題】小六中文名校精選試題答案　學習詞義辨識排句成段

中小學 00:00 2021/08/23

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小六中文名校精選試題答案。

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一.

1. 傾盆大雨

2. 嘗試

3. A

4. D

5. 我認同作者一直很想找到媚姨。因為作者再三托付舊村的鄰友，但是仍然無功而還。而且事隔多年仍然掛念媚姨，所以作者一定是很想找到她。

6. 作者領悟到人情世故，做人要心存善良和真誠的心去對待別人。

二.

1. D

2. C 

三.

( 1 )    張家朗是香港奧運男子花劍隊成員。

( 6 )    幾經苦戰終於在奧運中勇奪冠軍，

( 4 )    依然憑着不屈不撓的精神，

( 7 )    亦都成為香港歷史上獲得第二面奧運金牌的奧運得主。

( 2 )    他代表香港於本屆東京奧運出賽。

( 3 )    他就算在大比數落後的情況下，

( 5 )    扭轉局勢反敗為勝，

四. 

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