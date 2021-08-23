【小學試題】小六中文名校精選試題答案　學習詞義辨識排句成段

▲ 小六中文名校精選試題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. 傾盆大雨

2. 嘗試

3. A

4. D

5. 我認同作者一直很想找到媚姨。因為作者再三托付舊村的鄰友，但是仍然無功而還。而且事隔多年仍然掛念媚姨，所以作者一定是很想找到她。

6. 作者領悟到人情世故，做人要心存善良和真誠的心去對待別人。

二.

1. D

2. C

三.

( 1 ) 張家朗是香港奧運男子花劍隊成員。

( 6 ) 幾經苦戰終於在奧運中勇奪冠軍，

( 4 ) 依然憑着不屈不撓的精神，

( 7 ) 亦都成為香港歷史上獲得第二面奧運金牌的奧運得主。

( 2 ) 他代表香港於本屆東京奧運出賽。

( 3 ) 他就算在大比數落後的情況下，

( 5 ) 扭轉局勢反敗為勝，

四.

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