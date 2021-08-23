【小學試題】小六中文名校精選試題答案 學習詞義辨識排句成段
中小學 00:00 2021/08/23
小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. 傾盆大雨
2. 嘗試
3. A
4. D
5. 我認同作者一直很想找到媚姨。因為作者再三托付舊村的鄰友，但是仍然無功而還。而且事隔多年仍然掛念媚姨，所以作者一定是很想找到她。
6. 作者領悟到人情世故，做人要心存善良和真誠的心去對待別人。
二.
1. D
2. C
三.
( 1 ) 張家朗是香港奧運男子花劍隊成員。
( 6 ) 幾經苦戰終於在奧運中勇奪冠軍，
( 4 ) 依然憑着不屈不撓的精神，
( 7 ) 亦都成為香港歷史上獲得第二面奧運金牌的奧運得主。
( 2 ) 他代表香港於本屆東京奧運出賽。
( 3 ) 他就算在大比數落後的情況下，
( 5 ) 扭轉局勢反敗為勝，
四.
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