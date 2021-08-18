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【失業率】本港最新失業率回落至5%　連續5個月下跌

社會 16:31 2021/08/18

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政府統計處今日（18日）公布最新5至7月失業率。（林宇翔攝）

政府統計處今日（18日）公布最新5月至7月的失業率為5%，下跌0.5個百分點，為連續5個月下跌。而就業不足率亦由下跌0.1個百分點至2.4%。

最新一期的失業人數有19.8萬人，減少約14,700人；同期的就業不足人數亦下跌至9.2萬人，減少約3,700人。

按行業分析，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯下跌。
 
勞工及福利局局長羅致光認為，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。然而，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的變種病毒在全球多個地方傳播。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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