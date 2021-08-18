【防疫抗疫】被指聘旅遊業員到接種中心工作取佣　港府指無批准取佣並會持續監察

▲ 委託公司被指聘旅遊業員到接種中心工作取佣。（經濟日報資料圖片）

港府月前耗1.5億元聘用旅遊從業員，於24間社區疫苗接種中心執行行政支援工作，涉及2000個短期職位。立法會議員謝偉俊引述熟悉議會運作及旅遊業人士指，政府委託旅議會及業界成立的公司承辨有關招聘工作，惟不恰當地從每名獲聘人士薪金中收取費用。

公務員事務局回應有關書面質詢時指，旅議會及業界成立的「旅遊業支援服務有限公司」，負責旅遊業疫苗中心行政支援計劃的行政工作，例如招聘工作人員、與僱員簽訂僱傭合約、管理及調配受聘僱員，需定期向政府提交工作報告。

當局強調，計劃下所創造的職位均透過公開招聘遴選，確保過程公開、公平及公正，而受聘人士薪酬視乎他們所擔任的職位和工作時數而定，所有用於支付員工薪酬的開支均不會用於其他用途，政府亦沒有批准旅遊業支援服務有限公司從員工的薪金中收取任何費用。

發言人續稱，政府知悉早前有關公司已就指控向所有員工發信，澄清絕無此事，而撥備作行政開支的費用，則用以支付各項雜項支出，例如招聘工作、租用臨時招聘場地的支出、與外展新冠疫苗接種計劃相關的運輸支出等，有關公司亦聘用合資格的獨立會計師事務所負責核數的工作。

局方指，政府在審視由該公司提交並經會計師審核的報告後才會發放款項，政府會繼續密切監察計劃的進行，以確保社區疫苗接種中心的運作暢順，公帑用得其所，及員工的權益受到保障。

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責任編輯：陳正怡