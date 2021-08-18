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【藝術展】佛教藝術作品展下周三開幕　長出逾80件佛教藝術作品

社會 16:30 2021/08/18

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由張少強製作的梵字燒杯。

由中華智慧管理學會與光明王密教學會攜手合辦的 《佛教藝術作品展 II》將於下周三（25日）正式開幕，向大眾呈獻超過80件佛教藝術作品。當中的佛教藝術創作者，包括光明王密教學會 大僧正釋徹鴻、藝術家譚寶碩等。

是次展覽的展品內容豐富，包括種子字、書畫、攝影、陶瓷、香道、花禪等。展期首日的開幕典禮更邀請了著名洞簫、笛子演奏家、造簫家及 書畫家 譚寶碩老師將書畫表演曲助慶，以及一眾光明王密教學會導師講解及即場示範「香 道」、「種子字書法」。

    點擊圖片放大
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作品展詳情

開幕典禮 ：

  • 2021 年 8 月 25 日—下午 1 時 15 分

展期 ：

  • 2021 年 8 月 25 日至 27 日—上午 10 時至晚上 7 時 30 分
  • 2021 年 8 月 28 日—上午 10 時至下午 4 時

地點 ：

  • 尖沙咀香港文化中心行政大樓 4 樓展覽館

費用 ：

  • 全免

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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