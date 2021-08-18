【開學高危】小朋友常眨眼抽動腹痛胃痛　兒科醫生︰可能是壓力大患上身心症

▲ 小朋友常眨眼抽動腹痛胃痛，兒科專科醫生指出可能是壓力大患上身心症有關。

個案一：一位八歲男孩，被媽媽帶來我的診室。媽媽注意到他在過去幾個月經常眨眼，擔心兒子眼睛有問題。然而，經檢查後，我們發現這位男孩視力正常。

個案二：一位小女孩，12歲。她在過去數月，幾乎每天胃痛、打嗝、噁心，影響食慾，連飲水都拒絕。不過，經過全面身體檢查，沒有發現她身體有異常。

在找不到身理上導致兒童不適的原因，作為兒科醫生，我們會嘗試了解孩子近日的生活，看看能否找到一點蛛絲馬跡。原來，八歲男孩自從疫症停課後，一直待在家中，平時用電腦上Zoom學習、做功課。對住電腦上堂，小朋友難以集中精神在所難免，然而媽媽卻時常「監視」，緊張起來會罵孩子，常有不和諧情況出現。久而久之，男孩的眼睛開始出現抽動……

至於那位小女孩，在一次談話發現，原來她一直擔心自己患上新冠肺炎，她看了很多相關的新聞和網路鋪天蓋地的資訊，令她非常緊張。身體有一丁點不適，她就以為自己患肺炎。

以上兩個個案，需要轉介給輔導員進行相關治療。幸好，當兩位小孩慢慢說出內心的焦慮，經輔導後，配合心理或行為治療，他們眼睛抽動、胃痛和噁心的症狀便不藥而癒。

其實，以上兩個個案都是受身心症影響（Somatic Symptom Disorder,簡稱SSD），因為情緒或環境因素導致身體功能失調，亦即是情緒的困擾造成身體的困擾，這些症狀是生理性的，不是假的，也不能自控。孩子患上身心症會反映於身體，有的個案非常痛苦，會影響日常生活和學習。有的孩子會因而變得被動，經常缺課、不想社交、對平時喜歡的活動失去興趣。身心症並不罕見，9至12歲的兒童便有8%至25%患上此症，在眾多症狀中，反覆腹痛最為常見；另一方面，就是抽動。雖然這不是典型症狀，但亦見於身心症的兒童。這種抽動通常並不是很嚴重，而且會隨時間有所改善。

9至10月開學初期，身心症個案亦會較為頻密。尤其疫情未過，變種新冠病毒再度威脅全球，小朋友的學習模式有可能又會出現轉變，不容易適應。因此，家長除了關注孩子健康外，也要了解他們的心理狀況。如孩子反覆出現腹痛、胃痛、抽動等情況，便要應求專業人士幫助。

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撰文︰香港港安醫院-司徒拔道 兒科專科醫生張蔚賢