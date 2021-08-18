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【東京奧運】恒基向港隊頒發逾1900萬獎金　林鄭：感謝商界支持運動員

社會 16:45 2021/08/18

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東京奧運完結，港隊歷史性取得1金2銀3銅佳績，恒基地產舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮，向港隊運動員頒發逾1,937萬元獎金。

亞洲女飛魚何詩蓓、空手道運動員劉慕裳及乒乓女團杜凱琹、李皓晴及蘇慧音、羽毛球混雙謝影雪、鄧俊文等岀席頒獎禮。其中謝影雪表示，狗仔為我提供很大動力讓她賺更多狗糧，牠們支持她良多，很想讓市民關注流浪狗議題。

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行政長官林鄭月娥致辭時表示，香港運動員憑超凡的實力，在東京奧運取得彪炳成績，是運動員努力及毅力的成果，是香港人會為此感到驕傲，政府早前提岀多項支持運動措施，又感謝商界的支持，期望香港運動員在未來大型賽事為香港爭光。 

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，今次佳績證明香港都可培育世界級運動員，並在疫情下為港人帶來正能量，恒基會繼續身體力行支持運動員。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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