【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親

▲ 美國一名女大學生參加選美不求奪得冠軍，只想藉此尋回失蹤兩年的華裔母親。

為了尋找失蹤的至親，即使只有一絲機會，家人都會一試。美國一名女大學生參加選美比賽不求奪得冠軍，只想藉著選美平台尋回失蹤兩年的華裔母親。她的爸爸曾指媽媽在醫院去世，後來又改口稱是離家出走，令媽媽失蹤一事成謎。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，每年都有100多名年輕女性聚集在美國科羅拉多州北部，參加一年一度的美國科羅拉多小姐選美比賽，20歲的大學生Ellie Green是其中一位參賽者，不過她的目標並非要贏得選美冠軍，而是想引起公眾關注她失踪兩年多的母親Angela Green。

▲ Ellie與媽媽一直關係都很好。（Ellie Green IG圖片）

母失蹤兩年 父稱離家出走

早年Angela由中國移民至美國，後來與Ellie的爸爸結婚，並誕下她。Angela於2019年夏天在美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）附近失蹤，母親失蹤時Ellie剛好不在家。她的父親Geoff Green最初聲稱妻子是被精神病醫院人員強行帶走，後來又說她在醫院去世了。

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然而Ellie致電當地醫院後，沒有任何證據證實Angela曾經入院，亦未能查找出媽媽的死亡證明。有一次她與爸爸通話時談及媽媽，Geoff改變了早前的說法，表示Angela還活著，並且離家出走了。Angela自2019年以來，就再也沒出現過，Ellie認為媽媽的失蹤與爸爸有關，每當她問起媽媽的事時，爸爸都是「遊花園」或拒絕回答。

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媽媽渴望女兒成選美皇后

Ellie現時於美國科羅拉多州立大學就讀，她與媽媽的關係很好，小時候會一起觀看每一場選美比賽，媽媽一直渴望她成為選美皇后，說女兒「擁有一切」，包括相貌、才華、智慧和喜悅。於是Ellie想到參加美國科羅拉多小姐選美比賽，有助為她媽媽的失蹤案件提供線索，同時提升大眾對失蹤人口的關注。

▲ 20歲的大學生Ellie Green參加美國科羅拉多小姐選美比賽。（Ellie Green IG圖片）

她原本沒有足夠金錢參加比賽，慶幸科羅拉多州的熱心市民捐款，讓她能參加今年的選美比賽。雖然Ellie有心理準備或許媽媽已離世，但她必須尋找答案，找出媽媽失蹤的真相。

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責任編輯：王明芳