【尖子透視】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到

▲ 來自band 3中學的Vincent，於DSE取得最佳5科30分的佳績，考入中大中醫學院。

不少人對名校趨之若鶩，將學校排名與學生成就掛勾，來自band 3中學的謝智勇（Vincent），卻用自身經歷訴說另一種故事。縱使中學學習氛圍一般，無阻他認真讀書，從中三開始保持全級第一，在DSE考獲5科30分的佳績，入讀中大中醫學院。

專注學業以外，Vincent為未來開創更多可能性，在疫情期間成立口才訓練公司「專業溝通協會」，將對辯論的興趣化成一門事業。

▲ Vincent休學一年創立口才訓練公司。（林綺虹攝）

中三開始保持全級第一

Vincent言談間流露自信，給人一種「醒目」的感覺。他笑言自己小時候成績一般，數學科更長期不合格，以平庸的成績入讀band 3中學。同學大多比較貪玩、無心向學，甚至出現拿粉筆扔老師的情況，學習氣氛欠佳。環境沒有成為讀書的阻力，Vincent認真對待學業，從中三開始保持全級第一名。

好多人覺得band 3中學未必是一所好學校，但其實師資不錯，只要學生肯學肯問，老師會花時間和耐性在你身上。

數學科對Vincent來說曾是一大難題，能夠走出「做極都唔識」的陰霾，全因老師的鼓勵。讀書最怕學非所用，他慶幸求學階段遇到好老師，不要求學生「死做爛做」試題，反而着重應用知識，將學習與生活連繫。

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喜愛辯論培養批判思維

Vincent中五時誤打誤撞加入辯論隊，沒想過日後竟能發展成一門生意。他形容自己小時候愛說話，經常口不擇言、得罪別人，成長過程學懂慎言。加入辯論隊之前，他對辯論有着「撩交嗌」的負面印象，初時只因老師硬湊人數而參與，對比賽不太投入。

然而經歷一場又一場比賽的磨練，Vincent花時間準備辯題、思考如何拆解對方的論點，逐漸了解辯論好玩之處。他通過訓練培養批判思維、改善辯論技巧，在比賽獲評判青睞，被選為最佳辯論員；亦曾與名校對壘而取得勝利，從中獲得滿足感。

那一刻我發現，不一定出身名校才可以做到。

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名校只是標籤

不少人認為進名校便是「贏在起跑線」，Vincent勇於打破學校的標籤，認為態度比環境更重要，「學生的成就與自己如何看待學業有關，只要肯投放時間，總會有成果」。他於DSE取得最佳5科30分的成績，如願入讀中大中醫學院，並於2020年獲中大傑出學生獎。

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去年年初Vincent原要到內地實習及考牌，卻因疫情擱置；直言「怕悶」的Vincent，不想浪費光陰，索性休學一年作出新嘗試，將對辯論的興趣化成事業，與中學辯論隊教練及朋友一同成立「專業溝通協會」。他認為說話技巧十分重要，

很多家長會覺得只要小朋友有好成績，將來一定可以平步青雲，但社會很多時更看重一個人的表達能力。如果小朋友懂得表達自己，在升學及面試中容易得到別人青睞。

現時Vincent仍未畢業，未來希望以中醫為主、溝通協會為副，雙向發展事業。

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記者：胡嘉儀