【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角　提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步

▲ 打拼10年的麥美恩終獲肯定。

「十年磨一劍」這老掉牙說話大家也聽過，但能堅持不放棄可謂知易行難，入行10年的麥美恩卻做得到！於熱播劇集《智能愛人》裡除李佳芯被讚演技超班，麥美恩（Mayanne）的表現同樣令觀眾驚喜，除展現擅長的喜感，當中一幕於天台的喊戲，情感豐富讓觀眾大讃，演技再度獲肯定。

今年剛好為麥美恩加入電視圈第10個年頭，由昔日娛樂台主播擢升為「新一代綜藝女王」，至近年拍正劇成功上位。Mayanne接受TOPick專訪，自言事業起跑點較其他人差，卻從沒氣餒，心中保持團火。

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▲ （越玲瓏攝）

麥美恩展現內心戲

麥美恩於劇集《智慧愛人》演陸永的姐姐古家儀，劇集開首的角色設定並不討喜，戀愛大過天、沒人生目標，完全沒大家姐風範，連麥美恩也笑言古家儀幾「廢」。

惟這傻頭傻腦的女子背負著一些經歷：「起初看到首10集劇本時，發覺有好多內心戲，以為這角色嬉皮笑臉、浮誇又愛放大表情，其實內心蘊藏些事情，只是一直沒機會表達出來，直至Ali演的機械人阿寶闖進她的生命，才發現有個可傾訴的姊妹，儘管跟她說盡心路歷程和不開心事，她也不會背叛我。」

所以Mayanne指，劇本對她而言是沉重：「但所有劇情有其因由，而『古家儀』亦有所成長，演繹上可有著不同變化。」

▲ 麥美恩於《智能愛人》大騷演技，一時開心一時流淚。 （電視截圖）

拍檔擦出火花

縱使戲份相對從前角色較重，慶幸跟同劇拍檔擦出火花，麥美恩演來也很順心：「始終拍喜劇的氣氛較輕鬆，加上有Ali、陸永、蔣志光同場，而Madam Lo又很玩得，在輕鬆環境下拍攝就不會給予自己壓力。」

她慶幸一眾拍檔都不自私，齊在演繹上互相提意見、出點子：「我試下這樣演時，他們又『接』到，某些表情他們又覺得幾好笑，在現場Jam的東西比劇本更豐富，我們的節奏幾夾，不會誰搶了誰戲。」

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是非精再合作

麥美恩跟李佳芯於2013年一起主持節目《學是學非》，其後Ali向演員路發展成「視后」，麥美恩亦主攻綜藝主持工作成「綜藝女王」。

相隔8年，二人再聚首，麥美恩坦言彼此具默契：「拍《學是學非》時她已了解我底子，當時我是新人沒甚麼包袱，可以很放，所以Ali估計到我接受能力高。」

惟拍攝初期麥美恩要花時間適應Ali的「機械樣」，她笑說：「我未見過Ali完全沒反應的樣子，聽不慣她那種聲線，感到有點兒迷失，而我倆對手戲又多，所以要盡快習慣，幸好她演出夠細膩。」

跟舊拍檔合作，麥美恩直言富親切感，相信亦勾起觀眾集體回憶：「想起當年一起捱夜，一日拍足10小時，甚至連續拍足3日，那感覺是密密見面；現在聚首依然是初相識那份真，大家依舊做著想做的事。」

▲ 2013年跟李佳芯等主持《學是學非》。（取自instagram）

透過戲劇釋放情緒

相隔8年，大家也成長了，聊的話題亦改變，「以前嬉嬉哈哈就算，但現在我會主動問Ali意見，諸如對這套劇的看法，演戲方面的得著和這場戲如何做得更好。一來我變成熟，二來Ali演戲上更富經驗，所以傾談時可以很深入。」

的確，以前予人「傻大姐」形象的麥美恩，現在多了份談定和感熟感，「由選港姐至今已10年，很開心大眾已認識搞笑又玩得的Mayanne，現在希望讓大家見到我的轉變，了解我的想法。」

她指，透過拍劇學習勇於表達情緒：「從前做新人建立開心果的形象，讓大眾易於接受我，不少前輩跟我聊天過後，他們發現我也有認真的一面，氹人開心是重要，但都要懂得錫自己，適當時要分享自己的想法。」

▲ 麥美恩展示其擅長的喜感。（電視截圖）

奪飛躍進步女藝員獎

起初擔任「是非精」時知名度不高，未獲網民們喜愛，不過麥美恩未有氣餒，漸漸為人認識。

到2017年，她與森美一起擔任《2017年度香港小姐競選》司儀，兩人火花十足，之後主持節目《Ben Sir睇樓團》、《森美旅行團》等大受歡迎，被封為「綜藝女王」外，翌年在《萬千星輝頒獎典禮2017》裡奪得「飛躍進步女藝員獎」。

▲ 麥美恩於2011年參加港姐已入行。（東星圖片）

想念家人流淚

打拼10年終於上位，主持拍劇雙線發展的她，演出的劇集戲份愈來愈重。

回想當年獨自由加拿大來港發展，她直言對家人有交代：「可以做到港姐和大型節目的司儀，父母會覺得女兒終於有點成績。2019年起，開始拍劇，最初媽媽曾心我沒飯開，因為工作不定時，收入始終不及做主持般穩定，但我跟媽咪說想試試。」

隻身來港的麥美恩難免有思鄉病，曾因為想念家人而喊：「上月每天為劇集開工，一返家就倒頭大睡，想到若媽媽在我身旁，幫我煲碗湯就好了。」

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去年麥美恩客串演出《使徒行者3》，其中一幕遭活摘器官身亡獲網民好評，接著拍攝《陀槍師姐2021》及《智能愛人》兩套劇集。

原來麥美恩曾遇到事業迷惘期：「《使徒行者3》播映後引來迥響，外間看似幾接受我，但我會想應否放棄司儀工作呢?對我而言，兩樣工作是相輔相成，戲劇訓練對我的主持工作有幫助，做主持時我不懂得投放情緒，現在透過每天拍劇磨練，一大堆的喊戲，學懂以聲線和說話去打動觀眾，令大眾有共嗚。」

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提醒自己別太離地

經過拍劇的生涯，亦令麥美恩有所成長：「待人處事方面吧，司儀或主持工作比較單一，處理好自己範疇便可，不過戲劇牽涉的人和事很多，每天跟30多人開工，要學習跟導演溝通以及演員間如何擦出火花，亦令自己適應力更強。」

由綜藝女王走向喜劇演員的方向，麥美恩笑言年幼時已有喜劇細胞：「入行前已有著自己的節奏，年幼時親戚們常跟父母說我很跳脫、懂得引人注視，說我入娛樂圈沒難道。加上讀書時我愛演話劇，自小已經愛看周星馳電影，漸漸培養一點喜劇細胞。」

▲ （越玲瓏攝）

至於入行後何時決定走喜劇路線，麥美恩笑說：「一直以來都是導演拿我來玩，可能他們覺得外國回流的女生比較玩得，參選港姐時已是這樣子。直至做娛樂新聞台主播時，我太跳脫以致每天也被導演駡，始終主播工作比較嚴謹，但我就比較曳。」

做喜劇演員並不容易，麥美恩挑選了一條不易行的路：「演喜劇已困難，獲認受性的喜劇演員亦不多，演出上是否需要挖苦自己？抑或靠打動觀眾而成功入屋？覺得喜劇演員要具備這特點，行出來已引來觀眾注目，幸好在電視範疇上有發揮，要跟觀眾同步和觸動到人心，所以時刻提醒自己別太離地。」

▲ 2018年獲頒「飛躍進步女藝員獎」。（東星圖片）

不介意演丑角

麥美恩自言希望成為新一輩演員的榜樣，即使輸在起跑線亦不需心灰：「我的事業起步未如理想，並非一開始遇到好角色，甚或做節目主持未獲大眾欣賞，但慢慢捱過來又鍛鍊了一些東西，當遇上拍劇機會我可把握做好，從中又享受過程，這已是成功的一半。」

她相信只要投入和享受過程，是可感染到觀眾：「觀眾從你的眼神裡看得出來，是騙不了人。我由主持轉為當演員，希望成為香港娛樂圈一個榜樣。」

縱然是選美出身，麥美恩初入行時不介意演丑角：「那時候扮男人、瘋婦或猥瑣佬也沒問題，因為當時沒有包袱，沒有有一個框框給了『麥美恩』，之後不少網民覺得幾特別，始終肯做醜化角色的女藝人不多，我就仿如開了個頭，令師妹們明白觀眾接受能力高。」

▲ 早前拍攝古裝喜劇《痞子英雄》。（取自instagram）

工作接踵而來

今年初麥美恩返加拿大探親兼休息3個月，她亦趁那段期間思索下事業路，「拍完《智能愛人》後我看到自己的不足，包括技術和演技上某些事不懂得處理，要著靠問人或嘗試多次才做到，而我趁這段期間打電話問前輩意見。」

之後她連接兩套喜劇《痞子殿下》和《愛上我的衰神》：「一直渴望再演喜劇，結果真的讓我遇到，亦很感恩，當累積了一些經驗後，機會到來時我可以好好把握，內心亦有著一份喜悅。」

▲ （取自instagram）

麥美恩事業為重

不過《智能愛人》的古家儀戀愛大過天，現實中的麥美恩入行以來鮮有緋聞，正處於事業衝刺期的她享受跟工作拍拖：「或許我清楚自己想要甚麼，個人太清晰吧，令男士們有壓力。我是很相信直覺的人，那男人是否合適或能否再深入了解，我也很清楚，」

難得遇到不少工作機會，麥美恩希望牢牢抓緊：「當然都想有個人依靠，那就找朋友陪吧，即使拍拖的話，我也是著重朋友多一點。」

說到傳了4年緋聞的許文軒，她強調二人只是好朋友：「這就是人生，最好的人未必走在一起，當上好朋友或許相處更舒服。」

記者：游艾維

同場加映：李佳芯專訪