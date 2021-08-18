【古惑仔】跟張耀揚激罕同框霸氣不減　56歲鄭浩南愈老愈型健體秘訣

▲ 鄭浩南與張耀揚分別在港產片《古惑仔》系列演反派。

90年代經典港片《古惑仔》兩大中佬男神張耀揚和鄭浩南，雖現已年過50歲，但更見成熟魅力。日前鄭浩南和張耀揚在內地因工作碰面，二人在網上平台互晒合照，被網民大讚「司徒浩南」和「烏鴉」霸氣不減。

56歲的鄭浩南近年主力在內地發展，日前他就在抖音分享跟「烏鴉」張耀揚相聚影片，鄭浩南並留言：「兄弟好久不見！」

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兩大中佬男神同框

兩大《古惑仔》男神激罕同框，除勾起集體回憶，「東星兩大猛人」「烏鴉哥」一頭白髮，而健碩依然的「司徒浩南」同樣被網民大讚愈老愈型，霸氣不減。

外表保養得宜的鄭浩南，1985年入行已被公認是男神，出道拍攝林嶺東電影《愛神一號》，並獲第5屆香港電影金像獎最佳新人獎提名， 人氣甚高。

雖然曾錯失演吳宇森經典作《英雄本色》Mark哥一角，幸鄭浩南在影圈仍有不少機會，在80年代演至2000年演過不少賣座電影。

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早年他曾跟柏安妮拍拖，後來曾跟日本來港拍戲的打女大島由加利結婚，鄭浩南也在太太同意下拍了《香港奇案之強姦》等多套艷情片，但他跟大島由加利婚姻維持了幾年，便告離婚收場。

98年鄭浩南在《古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南，跟戲中鄭伊健爭做話事人，表現突出，一句「銅鑼灣只得一個浩南」成為近年不少網民難忘金句。

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▲ 鄭浩南一家四口。

曾拍戲周身傷

鄭浩南曾因拍戲而遍體鱗傷，有不少舊患，手臂關節與腰部都受過輕傷，但他一直堅持健身強體，就算沒有時間，亦會透過不同輔助練習來保持身材，平日對自己很嚴格。他並有一個愛好，就是騎馬。

他亦曾拍片分享，除日常要加強肌肉訓練，飲食亦要適當配合，他自稱6歲開始便長期只食一款早餐，如麥片、乳製品、新鮮水果等，製作起來方便快捷，也有營養。

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▲ 經常拍片騷大隻身材。

鄭浩南現時已有幸福家庭，02年他在大馬拍劇，認識了現任太太，並有一子一女，一度移居至馬來西亞，轉行營商投資火鍋店，近年則再在內地發展幕前工作。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪