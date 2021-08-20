【創業追夢】辭去金融工作賣甜品圓創業夢　90後女生無悔工時更長：堅持才會成功

▲ 原本從事金融工作的90後女生Anjaylia，為了實現創業的夢想，便決定辭職開設甜品網店，憑藉努力贏得口碑，最近更在K11 MUSEA開設Pop-Up店。

每年有不少大學畢業生都加入金融行業，希望盡快賺到人生的第一桶金。90後女生Anjaylia Chan畢業後，跟許多大學生一樣加入金融公司工作，去年更升職加薪。但為了實現創業的夢想，便決定辭職開設甜品網店Soulgood Bakery，憑著個人努力及口碑很快成為人氣店。最近更在K11 MUSEA開設Pop-Up店，Anjaylia說：「像奧運金牌得主張家朗所言，年輕人為理想一定要堅持不放棄，這樣才會成功。」

年紀輕輕、今年只有27歲的Anjaylia，5年前於中文大學畢業，隨即到一間大型機構做Management Trainee，後來轉職到金融公司工作。她說：「當時我主要負責做業務發展，工作忙碌，經常要開OT，深夜才收工。」

▲ Anjaylia自小便喜歡整甜品，故開餅店實現自己夢想。(黃建輝)

工時長，壓力大，故此Anjaylia逢假日都會留在家自製甜品減壓。「小時候，經常到Auntie家整蛋糕，每次做完跟親戚及朋友分享，他們都食得好開心及滿足，從此我便愛上做甜品。」

去年疫情爆發，大家開始在家避疫，Anjaylia也經常宅在家，更不停製作甜品。「我差不多天天在家做蛋糕，然後送給一眾好友，因為我覺得甜品充滿正能量，我希望好友收到後吃得開開心心。」

▲ 專為期間限定店特別推出的金箔伯爵茶巴斯克芝士蛋糕（680元/6吋），面層灑上金箔，入口吃到粒粒伯爵茶籽，充滿口感，味道香醇。（黃建輝攝）

經過接近1年的「特訓」，好友們紛紛提議Anjaylia開甜品店，售賣最拿手的巴斯克芝士蛋糕，於是她於去年底便開設甜品網店Soulgood Bakery。「由於首次創業，資金不多，故此以網店先試市場反應。」

甜品店很快已建立口碑，去年聖誕節更接獲很多訂單，Anjaylia做到無停手，要通宵趕製蛋糕，餅做好後又要送貨，十分勤力。「我試過一個人同時送7個蛋糕，當時跟一位客人在地鐵站交收，她說我好似一棵Christmas Tree，更替我改名Cake Tree，十分搞笑。」

熟客深夜送上鼓勵

由於金融工作十分忙碌，Anjaylia只可在放工後，或周六、日及假期才可製作甜品，更要兼顧Marketing、客人查詢、接單及送貨等工作，令她嚴重睡眠不足。某夜凌晨做餅時，忽然情緒很低落，但幸好這時一位熟客送上窩心的鼓勵。「她跟我像心靈相通，剛好在我最不開心時，WhatsApp送上兩幅她的畫作，更留言支持我，我十分感動，便決定繼續撑下去。」

▲ 某個深夜 Anjaylia製作蛋糕時，客人 WhatsApp 送上公仔畫像，令她感到很窩心。(被訪者提供)

憑著她個人的努力，甜品店開業未足1年，發展已十分理想，早前更被商場邀請開設Pop-Up店。「其實一直未想過開實體店，因成本很高，但很幸運現在可以做到，讓更多人認識我的品牌。」

為了這間實體店，她更辭掉金融公司的工作。「其實屋企人開始都反對的，因原本工作前景很好，但我覺得要做好甜品店，必須要親力親為，跟客人多作溝通了解他們的需要，故此我決定辭職，全力經營甜品店。」

主打巴斯克芝士蛋糕

Pop-Up店跟網店一樣，都是主打巴斯克芝士蛋糕，Anjaylia深明市場有同類型的甜品，故特別加入新點子，研製出流心的效果。「半熟及熔岩狀的流心底層，充滿濃郁的芝士奶香，配搭蛋糕燒焦的面層，以及中層軟心，三者融合一起，視覺滿分之餘，味覺與口感亦極富層次感。」

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另外，她也設計不同的蛋糕口味，做到人無我有。「香港人喜歡甜而不膩的蛋糕，故此我加入一些減膩的食材，如王牌的鐵觀音巴斯克芝士蛋糕，茶葉可減低甜膩的感覺，故此一直很受歡迎。」

為了配合全新的Pop-Up店，更設計了新口味的金箔伯爵茶巴斯克芝士蛋糕，混合了英式伯爵茶，味道香醇，加上閃閃發亮的日本金箔作點綴，加添貴氣，迅速成為人氣之選。

▲ Soulgood Bakery 於 K11 MUSEA 開設 Pop-Up 店，為期 6 個月。（黃建輝攝）

現時，Anjaylia差不多每天都在Pop-Up店工作，她自言工時較從前的金融工作更長，但認為絕對值得。「每個人都會有夢想，如果要實現的話，就如奧運金牌得主張家朗所講：『一定要堅持，不可以放棄』，這樣才會成功。」

記者：招美寶