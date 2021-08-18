【食用安全】屯門市廣場一期稻成小館醉雞樣本檢出沙門氏菌　被指示即時停售

▲ 屯門市廣場一期稻成小館醉雞樣本檢出沙門氏菌。（經濟日報資料圖片）

食安中心跟進一宗食物投訴個案，於屯門市廣場一期稻成小館抽取一個醉雞樣本檢測，發現25克食物樣本中含有沙門氏菌，有違《食品微生物含量指引》準則；中心已知會涉事食肆，並指示其即時停止出售有關食品，及要求檢視改善生產流程及進行徹底清潔消毒。

食安中心表示，涉事食肆位於屯門市廣場一期二樓2162至2172號舖，其醉雞樣本檢測發現，25克食物樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則，已知會涉事食肆上述不合格化驗結果，並指示其即時停止出售相關食品。

中心亦已派員巡查該食肆，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

發言人稱，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡，中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳正怡