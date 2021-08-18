【升學出路】內地大學資助計劃受惠人數連升6年　上學年3833人受惠涉半億資助

▲ 內地大學升學資助計劃受惠人數連續6年上升，2020/21學年有逾3,800人受惠，按年增近2年。（資料圖片）

政府自2014/15學年起推行「內地大學升學資助計劃」，資助香港學生到內地修讀學士學位課程。最新數據顯示，2020/21學年透過計劃資助3,833名學生，涉及近半億元資助額，雖然近年中六適齡人口下降，但計劃受惠人數較上一年度增近2成，自計劃推出以來已連升6年。

2020/21學年上述計劃的經入息審查的全額及半額資助，分別為每年16,800元及8,400元，免入息審查的定額資助，則為每年5,600元。

教育局局長楊潤雄今日（18日）書面答覆立法會議員提問，截至7月31日，2020/21學年共接獲4,277宗申請，有3,833人申請獲批，較2019/20學年的3,218人，增加19.11%，而文憑試考生僅佔一半。獲經入息審查全額及半額資助者，分別佔2,271人及784人；餘下778人獲免入息審查資助，共涉及近4910萬元資助額。

按每間內地院校領取資助學生人數計算，暨南大學佔最多、涉1,339名學生；其次的華僑大學涉及505人；廣州中醫藥大學亦佔281人。

內地著名學府如北京大學、清華大學及復旦大學，則分別有47人、44人及27名受助學生入讀。

計劃自2014/15學年起推行，7年累計有16,186名學生受惠，即使近年中六學生人口下跌，但受惠人數仍連年上升。

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記者：馮琪雅