【奪命工傷】康文署樹木組女工殉職　勞工處高度關注事件並對死者家屬致以深切慰問

▲ 西環水街吊臂台10米高急墜，一名55歲修樹女工死亡。（黃傑偉攝）

西環水街發生致命工業意外， 康文署樹木組一男一女修樹工人到水街與德輔道西交界架起吊臂台修剪路邊樹木，期間吊臂台急墜至離地約3米位置，一名55歲樹木組女工作人員於意外中死亡。詳情請見【下一頁】

公務員事務局局長聶德權及民政事務局局長徐英偉對涉事樹木組技工於執行職務時殉職深感哀痛，並對其家屬致以最深切的慰問，已指示康文署盡力向家人提供協助，並需就事件作出徹底調查；二人並對意外中另外一名受傷同事表示慰問，希望他早日康復。

康文署署長劉明光亦就女技工殉職深切哀悼，並對死者家屬致以最深切的慰問。事故原因正在調查中，部門已經與殉職員工的家人聯絡，並會盡力向其家人提供所需的協助。部門對受傷同事表示慰問，希望他早日康復。

勞工處高度關注事件，表示十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。發言人說，今日在得知意外發生後，本處已即時派員到意外現場展開調查。處方已向有關部門發出「暫時停工通知書」，停止其使用該升降工作台，以及使用任何升降工作台在意外地點進行樹木檢查和修葺工作，直至處方信納有關部門已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人續指，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。

勞工處會協助死者家屬辦理《僱員補償條例》下的工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

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責任編輯：陳正怡