【奪命工傷】康文署樹木組女工殉職　聶德權徐英偉深感哀痛並要求徹查事件

▲ 西環水街吊臂台10米高急墜，一名55歲修樹女工死亡。（黃傑偉攝）

西環水街發生致命工業意外， 康文署樹木組一男一女修樹工人到水街與德輔道西交界架起吊臂台修剪路邊樹木，期間吊臂台急墜至離地約3米位置，一名55歲樹木組女工作人員於意外中死亡。詳情請見【下一頁】

公務員事務局局長聶德權及民政事務局局長徐英偉對涉事樹木組技工於執行職務時殉職深感哀痛，並對其家屬致以最深切的慰問，已指示康文署盡力向家人提供協助，並需就事件作出徹底調查；二人並對意外中另外一名受傷同事表示慰問，希望他早日康復。

康文署署長劉明光亦就女技工殉職深切哀悼，並對死者家屬致以最深切的慰問。事故原因正在調查中，部門已經與殉職員工的家人聯絡，並會盡力向其家人提供所需的協助。部門對受傷同事表示慰問，希望他早日康復。

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責任編輯：陳正怡