【隱形戰隊】馬國明操能力拍動作片　唐詩詠否認有意離開大台

▲ 馬國明、唐詩詠等出席《隱形戰隊》拜神儀式。

馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇等在今日（8月18日）現身將軍澳電視城參與TVB新劇《隱形戰隊》拜神儀式。馬國明與唐詩詠在劇中有床戲，但拍攝時動作太激烈，把床也撞破。

詩詠笑言因為近期每星期都做5日gym，所以體能有所提升。馬國明也言：「唔只拆床仲拆埋窗，不過係搞笑床戲嚟。」因為片中有不少武打戲，所以馬國明稱近日也抽時間操練，以應付動作場面的拍攝。

另外，早前有傳唐詩詠感自己主演的多套劇集都遲遲乎推出成「倉底貨」，由此心灰意冷想離開大台，她回應澄清這不是事實。