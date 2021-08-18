【隱形戰隊】馬國明操能力拍動作片 唐詩詠否認有意離開大台 娛樂 17:35 2021/08/18 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 馬國明、唐詩詠等出席《隱形戰隊》拜神儀式。 馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇等在今日（8月18日）現身將軍澳電視城參與TVB新劇《隱形戰隊》拜神儀式。馬國明與唐詩詠在劇中有床戲，但拍攝時動作太激烈，把床也撞破。 詩詠笑言因為近期每星期都做5日gym，所以體能有所提升。馬國明也言：「唔只拆床仲拆埋窗，不過係搞笑床戲嚟。」因為片中有不少武打戲，所以馬國明稱近日也抽時間操練，以應付動作場面的拍攝。 另外，早前有傳唐詩詠感自己主演的多套劇集都遲遲乎推出成「倉底貨」，由此心灰意冷想離開大台，她回應澄清這不是事實。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 你可能感興趣 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 馬國明（藝人） 唐詩詠 TVB 電視劇