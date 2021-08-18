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【益智節目】網上免費收看兒童3D動畫　發展多元智能學習STEM小知識

親子 18:05 2021/08/18

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Donut and Ah Meow原創的3D動畫《咚咚仔與咕咕喵》。（Donut and Ah Meow提供圖片）

本地兒童品牌Donut and Ah Meow原創的3D動畫《咚咚仔與咕咕喵》來到第三季，繼續以探索科學和發展多元智能為主，以輕鬆有趣的動畫，引領小朋友發掘生活中的科學趣味及學習STEM小知識。

本季咕咕喵將帶領咚咚仔遊歷毛喵喵星球，見識喵星的厲害新科技，又會遠赴南北極執行小任務。咚咚仔在咕咕喵和八大智能動物的協助下，誓要繼續「童」心合力守護地球。
 
《咚咚仔與咕咕喵 》第三季3D動畫，即日起至8月27日，逢周一至五每日正午12時播映。

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第三季故事大綱
 
咚咚仔在咕咕喵和八大智能動物的幫助下，獲得了不錯的成績，雖然離目標還是有些距離，但咕咕喵決定先給咚咚仔一個小小的獎勵，帶咚咚仔遊歷一下毛喵喵星球。

咚咚仔到達毛喵喵星球，見識到高新科技、品嚐了當地特產「毛喵喵燒」、到過最高的「喵爪塔」、參觀了喵星學校和喵星樂園等新奇有趣的地方，更在這裡認識了一眾「喵民」，讓咚咚仔興奮不已。

究竟這一季咚咚仔和同學們又會遇到怎樣的難題呢？【詳看】

同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌 鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

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責任編輯：王明芳

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