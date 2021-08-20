【若善健談】藥以至善，方得始終

有人說時間最不偏私，給任何人一天都是二十四小時，為了好好掌握時間，不同款式的鐘錶應運而生。 隨著時代改變， 人們對鐘錶各有不同的要求或喜好，選購的焦點已不在乎顯示時間，而在於品牌信心、款式設計、耐用保值及質料等特徵上，同時，售後服務也是考慮購買的因素之一。

時間的洗禮對於藥物外型變化沒有太大驚喜，難像科技產品般可從外表觀察，不應單憑價錢高低，成分及成效相差不遠便貿然作出選擇，我們應重視藥物在體內發揮變化的時間，因為這個足以影響健康。信任可靠的藥廠是善待自己的表現，及對家人最好的照顧之一，要知道一粒小藥丸的研發，其實內裡蘊藏著專業及心血的結晶。研發藥物不是一件簡單的事，由藥物組合開始，到進行多個階段的臨床實驗、數據驗証及認可，整個研發過程可長達12至15年之久。所謂行行出狀元， 一間有抱負的醫療管理公司，擁有著自己的文化才可以不斷進步，目標在於精準改善病人健康及生活質素，這種態度及理念才值得我們信賴及愛戴。

許多人因為價格原因而選擇非『原廠藥』， 會以為成分一樣，成效便一樣，要謹慎選擇，否則如抱薪救火最終只會拉近烈火與空氣的距離，說話不可以亂說，用藥是貼身保護，更不可以掉以輕心。『 原廠藥』 代表第一間研發及擁有專利權的藥廠，對藥物有充足臨床數據支持，並會長期監察及數據收集，確保優質管理的生產廠房。不單於此，藥物製造有嚴格監控及符合國際標準。 我們所購買的不單止是藥物，是信心的保證、對藥廠的信任、得來不易口碑和敬業精神、充滿未來的曙光及惠澤的理念。

又有人說 ，其實時間最偏私，給任何人都不是二十四小時。這在乎於我們有沒有好好選擇，善用及掌握時間的態度，不虛度時光，加上正確的選擇，肯定比擁有任何名錶更可貴。

秋葵

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