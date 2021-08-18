【新冠疫苗】上周再多3人死亡離世前14日內曾接種疫苗　亦增4宗青少年接種復必泰後現胸痛

▲ 上周再多3人死亡14日內曾接種疫苗，亦增4宗青少年接種復必泰後現胸痛。

本港至昨日已接種逾676萬劑新冠疫苗，逾半人口已接種至少一劑。當局截至周日(15日)的過去一周，再增3宗死亡個案於離世前14日內曾接種新冠疫苗，及再多4宗12歲至15歲男生接種復必泰疫苗後出現胸痛情況。

食衞局今日(18日)更新新冠疫苗接種監測，截至周日過去一星期，衞生署接獲4宗青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告；分別涉及一名12歲、一名13歲，及2名14歲的男生，接種復必泰疫苗後2天內出現胸痛，情況穩定。

同期亦再多3宗死亡個案，於離世前14日內曾接種新冠疫苗，分別涉及3名年齡由54歲至62歲男子；局方指個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，有待專家委員會評估。

截至周五過去一星期，衞生署共接獲216宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

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責任編輯：陳正怡