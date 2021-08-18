【渣馬2021】渣打馬拉松10月24日復辦　一文看清報名及防疫要求

▲ 原定今年初舉行的渣打馬拉松，大會最終落實如期在10月24日舉行，名額共18,500個。

原定今年初舉行的渣打馬拉松，大會最終落實如期在10月24日舉行，名額共18,500個。

【渣馬2021】渣打馬拉松擬10.24再賽名額減至1.8萬 所有跑手賽前須接種2劑疫苗。詳情即看：【下一頁】

渣打馬拉松今日（18日）在其Facebook公布，如期在10月24日舉行馬拉松，名額共18,500個，當中全馬4,000個名額、半馬6,500個名額，10公里則有8,000個名額。賽事位置方面，全馬半馬沿用2020年的賽道，10KM起步點則改為西隧九龍收費廣場。

報名方面，精英組跑手在本月23日早上10時開始報名，報名者須準備以往賽事成績證明，去年成功報名的跑手手可循「預留名額」渠道，並同於本月23日早上10時登記。公眾抽籤報名及傷健人士名額則會在9月2日早上10時開始登記。

為配合政府防疫措施，並參考多個國際馬拉松賽事防疫安排，所有實體賽事跑手須在比賽14日或以前，此即10月10日或之前完成接種兩劑新冠疫苗，並須在比賽前72小時在指定地點進行新冠病毒病核酸檢測，檢測由渣打贊助。成功獲編配名額嘅跑手須親自去領取選手包，並提交疫苗接種紀錄及填寫健康申報表，確認自己過去21日未有到訪香港以外的地方。

另外，是次馬拉松設虛擬跑，虛擬跑舉行日期為10月25日至11月14日，設全馬、半馬子10公里三個組別，9月15日早上10時接受報名。

有關今年馬拉松詳情，將在渣馬官網公布。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒