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【東京奧運】何詩蓓獲頒500萬元獎金　透露喜歡吃兩種街頭小食　　

社會 18:12 2021/08/18

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何詩蓓獲頒500萬元獎金。(林宇翔攝)

在東京奧運取得佳績的運動員港隊凱旋而歸，獲恒基集團頒發逾1,900萬元獎金。2面奧運游泳銀牌得主、女飛魚何詩蓓表示，今屆奧運存在很多變數，曾擔心會延期或取消，最終取得佳績要多謝教練團隊，以及市民支持，目前正備戰國隊游泳聯盟的比賽，希望市民可以繼續支持。

何詩蓓在訪談間又與主持大玩「快問快答」遊戲，讓大家對女飛魚認識更多。

奧運金牌或世界紀錄？

何詩蓓：「奧運金牌，因為可以keep一世，世界紀錄好快被人破」；

素顏或化妝?

何詩蓓：「素顏，成日游水冇時間，(化妝)一落水就溶曬」；

煮嘢食俾人或人哋煮俾你食？

何詩蓓：「煮嘢食俾人，我鍾意煮嘢食，鍾意焗嘢」

漢堡包或雞蛋仔?

何詩蓓：「雞蛋仔，格仔餅都鍾意」

50歲游9屆奧運贏第一面金牌，30歲連贏3屆銀牌後退役?

何詩蓓：「後者，除咗游水仲有好多嘢想做，50歲先退好似有啲遲。」

在空手道個人形奪銅的劉慕裳，目標放在世錦賽，希望可以再為香港奪一面獎牌，「不知大家有沒有留意我經常拿銅牌，想轉下（獎牌）隻色」。

在羽毛球混雙得第4名的謝影雪指，會將獎金捐給動物組織，幫助流浪動物，「狗仔為我提供很大動力，讓我賺更多狗糧，牠們支持我良多，很想讓市民關注流浪狗議題」。她又指，接下來目標會放在亞運會，下屆巴黎奧運就要視乎傷患再打算。 

奪得銅牌的乒乓女團杜凱琹、李皓晴及蘇慧音指，市民的支持很重要，見到市民在商場觀看自已比賽，又在社交媒體打氣，感到很溫暖，現時已投入訓練，希望在之後的亞錦賽和世界賽取得好成績。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒、陳麗娜

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