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陳木勝遺作《怒火》舉辦展覽　大量精選劇照首度公開展出

娛樂 18:18 2021/08/18

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由陳木勝執導、甄子丹身兼監製、動作導演及主演，夥拍謝霆鋒擔綱演出的《怒火》，將於明天（8月19日）上映，,電影公司並於尖沙咀英皇戲院iSQUARE舉辦「《怒火》不息劇照展」。

在該劇照展內，讓一系列由劇照師曾覓（Quist）一手包辦、充滿動感的劇照曝光，同場首播電影製作特輯。
 
展覽中，將《怒火》近一百天的拍攝過程、所拍的一萬張劇照中精挑細選，首度公開。

Quist憶述與導演陳木勝合作時的點滴，不禁眼泛淚光，提及導演的友善態度，每次合作，陳木勝都會給予鼓勵和讚賞，給予大量空間讓她發揮創意。

展覽中一幅初版海報「Burning Man」意念，展現一副以火光鋼絲棉質感組成的人體圖像。導演對此一見鍾情，認為此設計概念完全表達出電影精髓，Quist最終亦將此概念製成動感版的 Burning Man 概念影片。
 
Quist續說，最遺憾的是場內一幀以紅色電單車為主題的海報設計，是導演唯一未有機會看到的作品。該設計亦從未於任何平台曝光，當中展現霆鋒騎著電單車的英姿，幾乎令所有看到此作的人讚不絕口。

撰文 : TOPick柴犬出動

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