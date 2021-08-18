【普通話能力】政府無意為公務員招聘試增普通話測試　楊潤雄：勿為學習普通話影響科目學習效益

▲ 教育局局長楊潤雄今日（18日）表示，學校在中文科以外其他學科考慮採用普通科教學時，須以學科學習為前提。（資料圖片）

有立法會議員提出，通曉普通話有助融入國家發展大局、把握國家及粵港澳大灣區發展機遇，倡政府在「普教中」以外，鼓勵學校以普通話教授其他學科，教育局局長楊潤雄今日（18日）表示，學校須以學科學習為前提，不能為學習普通話而影響學習效益。他亦引述公務員事務局表示，未有計劃在公務員招聘過程中增設劃一的普通話水平測試。

民建聯主席李慧琼表示，為提升青年人的普通話水平，政府需在學校強調普通話的重要性，問及教育局會否鼓勵學校以普通話教授中文以外的其他學科；另倡於普通話科教師語文能力評核增設要求，在國家語言文字工作委員會舉辦的普通話水平測試，取得一級乙等或以上成績。

楊潤雄透過書面答覆，指香港的一貫語文教育政策是提升學生「兩文三語」的能力，自1998年起，普通話科已是小學至初中必修科，惟學校推行「普教中」與否，須由學校按本身情況，包括師資準備程度、學生普通話水平及校園語境等決定；至於其他學科採用普通話教學與否，他指學校亦須以學科學習為前提，不能為學習普通話而影響科目的學習效益。

他指，普通話學習並不限於普通話科和「普教中」，局方一直鼓勵學校舉辦多元化普通話活動，提及語文教育及研究常務委員會透過語文基金，鼓勵並資助社會各界舉辦演講比賽及互動劇場等活動，2019/20至2020/21的過去兩學年，涉及撥款約1,000萬元，約10萬名學生受惠。教育局會持續檢視政策及學校需要的支援，讓學生普通話的溝通能力得以持續提升；對於需否提升普通話科教師的相關成績要求，當局持開放態度，並會持續檢視有關安排。

李慧琼亦提出在公務員招聘考試中增設普通話語文能力測試，楊潤雄經諮詢公務員事務局後表示，當局認為現行安排行之有效，未有計劃在公務員招聘過程中增設劃一的普通話水平測試。他指出，政府政策是維持一支通曉「兩文三語」的公務員隊伍，在現行安排下，各部門／職系首長會按其轄下公務員職系的工作需要，在入職條件中訂明適當的中英文語文能力要求，並自行訂定合適方法評估申請人能否達到相關普通話水平時。

公務員培訓處亦會繼續為公務員提供適當培訓，務求能滿足公務員工作上應用普通話溝通的需要。

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責任編輯：馮琪雅