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【嬰幼兒飲食】BB加固食物多元化防偏食　營養師：戒口反增加食物過敏風險

兒童健康 09:00 2021/08/23

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營養師表示，BB戒口反增加食物過敏風險。

適時引進固體食物，有助嬰兒發展咀嚼能力，增加對進食不同食物的經驗。引進食物時並無特定次序，但由於嬰兒天生嗜甜，建議可先引進較清淡的食物，例如先嘗試米糊和蔬菜等，再嘗試含糖的水果和肉類，有助嬰兒的味覺接受較多種食物，有助預防偏食問題，而煮食時亦不需加入任何調味料。

每個嬰兒的進食速度都不同，父母應按照嬰兒的飢餓感調節餵食次數及份量，最好每次只引進一種固體食物，並觀察嬰兒有沒有過敏反應約兩至三天。若嬰兒進食某種食物後出現過敏反應，應立即停止進食，盡快求醫。

父母可記錄所有餵食的食物、日期、時間，以及嬰兒進食後有否特別反應，以便監察。若確認嬰兒對某一種食物無過敏反應，便可逐一引進其他食物，並恒常餵食已成功引進的食物，令嬰兒飲食更趨多元。

點擊睇加固時間表建議：

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一歲前開始進食致敏食物   高敏感風險應事前諮詢醫生

不少家長都擔心子女進食牛奶和蛋類等食物後會致敏，因而避免他們進食，但事實上延遲進食高致敏食物反而會增加食物敏感的風險。

自2013年起，世界各國已陸續修改指引，建議嬰兒應及早引進固體食物，包括高致敏食物。根據澳大利亞臨床免疫學及過敏學會（ASCIA）建議，所有嬰兒（包括患有濕疹或有過敏風險的嬰兒）應按進食程度，於一歲或之前進食常見致敏食物；亞太兒科過敏呼吸及免疫學會（APAPARI）亦建議高危嬰兒不應延遲進食高致敏食物，不過開始進食固體食物前應先諮詢醫生，按照醫生建議適時加入高致敏食物，讓嬰兒的身體產生耐受性。

點擊睇如何測試嬰兒會否對常見致敏食材有過敏反應：

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同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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撰文 : 莫穎姍 養和醫院營養師

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