【損傷調查】衞生署料2018年約32.1萬人曾意外受傷　最常見為跌倒

▲ 衞生署料2018年約32.1萬人曾意外受傷，最常見為跌倒（資料圖片）

衞生署今日（18日）發表《二零一八年非故意損傷統計調查報告書》，是本港繼2008年進行的調查後第二份就非故意損傷（即意外）事故進行全面的流行病學研究，發現我們的人口中有4.4%在調查前12個月內曾經歷損傷事件，以722萬人口（以 2019 年首季計算）估算， 當中有32.1萬人在調查前12個月內曾經歷32.6萬宗損傷事件。

衞生署訪問員於2018年9月17日至2019年7月14日期間，上門到訪選中屋宇單位進行面談訪問，在選定的7,440個住戶中，5,394個住戶完成訪問，住戶層面的回應率為72.5%。而這5,394個住戶內，共有14,204 名人士接受了訪問。

報告指，在調查前12個月內發生的所有損傷事件當中，最常見的主要成因是跌倒（39.4%），其次是扭傷（26.2%）、撞傷（13.3%）、運動損傷（7.4%）及利器致傷（3.6%）。跌倒和運動損傷分別佔14歲及以下的兒童損傷事件的37.2%和23.9%。 15至64歲人士方面，扭傷和跌倒分別佔損傷事件的33.3%和 26.5%。65歲及以上長者有74.5%的損傷事件為跌倒。

差不多所有（96.6%）損傷事件都在香港發生。多於四分之一（27.4%）的損傷事件是在家中發生，其次是交通場所，包括公共高速公路、街道或道路（23.1%）和商業場所（10.2%）。

發生損傷事件時的相關活動中，以無酬工作排行首位（29.0%）；有酬工作則排第二位（21.6%）， 其後依次為在餘暇時間進行的運動（14.2%）、 餘暇時間活動或玩耍（11.8%）及難以歸類的出行（11.5%）。

關於損傷事件的發生途徑，在調查前12個月及發生的所有損傷事件中，鈍器撞擊是最常見導致損傷事件發生的主要直接途徑（57.4%），當中與物體或動物撞擊（47.8%）佔最大部分。隨著鈍器撞擊，過度勞累 （34.5%）及尖銳物體致傷（4.3%）分別在最常見導致損傷事件發生的主要直接途徑中佔第二和第三位。就運動損傷而言，過度勞累（51.8%）是最普遍被提及的主要直接途徑。

署方就報告作出以下數點建議：

即使在家中也要時刻保持警惕，因為家中是最常見損傷事件的地方

檢視並改善周圍環境潛在的風險以預防損傷。跌倒是最常見的損傷成因，可以透過改善 環境（例如保持光線充足、移走容易令人絆倒的物件、使用防滑地墊等）去預防

運動期間避免過度勞累，過度勞累是最常見導致運動損傷的主要成因

奉行健康生活方式並避免飲酒，飲喝酒會增加損傷風險

恆常做體能活動，強化肌肉和提升協調能力以預防受傷，對長者預防跌倒尤其有用

向家庭醫生或專業醫療人士尋求建議治理慢性疾病或長期功能障礙

探訪獨居人士和向他們提供社交支援，例如與獨居親友保持日常聯繫

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記者：鄧凱文