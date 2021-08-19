【咖啡物語】Blue Bottle Coffee設沙田限定咖啡店　25/8-21/11體驗咖啡生活+主寵戶外露營樂

▲ Blue Bottle Coffee沙田限定咖啡店。(圖片由Blue Bottle Coffee Hong Kong提供)

為推廣主寵同樂的概念，Blue Bottle Coffee 將於 8 月 25 日至 11 月21 日期間於沙田新城市廣場「兒童及寵物同樂園」3樓新址旁邊設立為期 3 個月的限定戶外咖啡店。

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CAMPING WITH PET

新城市廣場「兒童及寵物同樂園」3樓新址，比原本1 樓面積大 4 倍，加入受歐洲露營高玩熱愛的營具如印第安帳篷、天幕、露營桌椅等等，以及寵物專用的帳篷，讓主寵慢享 Pets Camping 的時光，一起細味品嘗咖啡物語。

限定咖啡店期間，上載你與寵物的Blue BottleCoffee 時光 及 Hashtag #DogsOfBlueBottle ，我們將挑選 30 位送上一杯咖啡，詳情請到Instagram查看。

COFFEE， COMMUNITY， SUSTAINABILITY

手沖咖啡班、咖啡渣紮染以及單車遊Blue Bottle Coffee

咖啡師主理 90 分鐘的手沖咖啡班也會分別於中環（平日）及沙田（周末）舉行。四人一組的小班教學讓你體驗手沖咖啡製作過程。課程費用包括了一包由咖啡師挑選的精選咖啡豆 （200g） 及 一 本 手 沖 指 南《The Art ofPour Over》。

巨人染教授參加者如何萃取咖啡渣作染料，運用不同的紮染技法在布上創作。2 小時課程費用包括製成品扎染風呂敷及一張咖啡卡享用BlueBottle Coffee。

BikeThe Moment （BTM）沙田單車遊帶大家遊走香港最熱門的單車徑之一，重新認識此區獨有的風景。此外，限定咖啡店內亦陳列了一系列Tokyobike及提供預約制租借服務。

POP-UP CAFE MENU沙田限定咖啡店及節日限定餐單

JamStory 及 The Nutter 合作推出的會場限定 Waffle Parfait，JamStory 以茶道入醬創造紅烏龍茶果醬窩夫芭菲，而 The Nutter 的花生奶油窩夫芭菲靈感來自港式奶醬多士，還有 Blue Bottle Coffee 獨家提供的望月流心奶黃月餅。毛孩們也可享用狗仔專屬小食。

POP-UP CAFÉ SPECIALS

Todayz Photography 的David 與好拍檔「爬坡」分享與毛孩露營與登山的心得，以及介紹一眾適合與毛孩一起出走的路線。

分享會詳情：

日期及時間：2021 年 8 月28日（星期日）｜15：00-15：30

地點：Blue Bottle Coffee 沙田限定咖啡店對出的「兒童及寵物同樂園」空地

費用：全免

此外，Blue Bottle Coffee 亦將於 9月初邀請資深露營的朋友，與Blue Bottle Coffee 咖啡師舉辦一個露營手沖咖啡的心得分享會。（費用全免）

Blue Bottle Coffee與 PAPERY 合作特製的外賣容器（無需退貨）裝有冷萃咖啡（Cold Brew Coffee） 的「Blue Bottle Coffee Box」，將於 8 月 25 日沙田限定咖啡店同步推出。

Blue Bottle Coffee沙田限定咖啡店

日期： 8 月 25日（GRAND OPEN）至 11月21日

營業時間：11：00 – 20：00

地點：新界沙田新城市廣場 3 樓小食亭（「兒童及寵物同樂園」側）

同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁】

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責任編緝：張懿慧