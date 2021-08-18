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【海洋公園】9月推露營2日1夜活動　4,800元起包海洋快證及兩天成人門票

社會 19:05 2021/08/18

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(海洋公園提供)

海洋公園9月舉辦露營體活動體驗，參加者可在2日1夜的活動中住在戶外營地及帳篷（最多可容納4人），亦可與水豚、海獅、企鵝與金剛鸚鵡見面等。索價4,800至5,280元，套票亦包括成人標準入場門票 （兩天）、標準版海洋快證 （只適用於第一日）、指定「爐炭燒」晚餐套餐及指定「灣景餐廳」早餐套餐。此活動僅接受以4人為單位之報名，3人或以下仍需繳付4人費用參加，大小同價。

詳情：

日期共22個活動日：
2021年9月1-2日； 9月2-3日； 9月3-4日； 9月4-5日； 9月5-6日； 9月8-9日； 9月9-10日； 9月10-11日； 9月11-12日； 9月12-13日； 9月15-16日； 9月16-17日； 9月17-18日； 9月18-19日； 9月19-20日； 9月22-23日； 9月23-24日； 9月24-25日；  9月25-26日； 9月26-27日； 9月29-30日； 9月30-10月1日。

對象：3歲或以上（未滿18歲之參加者必須由家長／監護人付費陪同參加。）

地點：高峰樂園登山纜車站旁

時間：2天1夜，上午10：30 – 上午11：30（翌日）（活動完畢後，可繼續在海洋公園享用好玩精彩的設施。）

名額：營地共設四個帳幕，每個可容納最多四人。

語言：粵語為主，輔以簡單英語。

集合地點：營地（高峰樂園登山纜車站旁）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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