  • 29°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】私隱專員公署發出《開發及使用人工智能指引》　助機構遵從私隱條例規定

社會 19:06 2021/08/18

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

個人資料私隱專員公署今日（18日）發出《開發及使用人工智能道德標準指引》，協助機構在開發及使用人工智能時，能明白及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（18日）表示，鑑於人工智能日漸普及，同時亦存在私隱及道德風險，署方發出《開發及使用人工智能道德標準指引》，協助機構在開發及使用人工智能時，能明白及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

私隱專員鍾麗玲表示，香港一直致力成為大灣區以至亞太區的數據中心。配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，健康地發展和使用人工智能可幫助香港發揮其作為區域性數據樞紐的優勢，亦可大大促進香港成為創科中心和世界級的智慧城市。

新指引建議，機構在開發及使用人工智能時，奉行3項基本數據管理價值，以尊重、互惠及公平的方式對待持份者。根據國際標準，指引列出7項人工智能的道德原則，包括機構應確保在人工智能的運作期間，有適當的人為監督；機構應披露它們正使用人工智能及相關的政策，並致力改善自動化和人工智能輔助作出的決定的可解釋性。

此外，機構應具備有效的數據管治；機構使用人工智能時應避免出現偏見及歧視；機構在使用人工智能時，應為持份者帶來益處及減低對持份者造成傷害；以及應確保人工智能系統能可靠地運作，能夠處理錯誤，並得到保護而免遭攻擊。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為
20:59 2021/07/06
【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為
【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見
20:17 2021/07/09
【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見
【打擊起底】下周首讀修訂私隱條例　兩級制最高罰款100萬元及監禁5年
20:30 2021/07/14
【打擊起底】下周首讀修訂私隱條例　兩級制最高罰款100萬元及監禁5年
【打擊起底】私隱條例刑事化改善不斷起底行為　資訊科技界：存灰色地帶憂現自我審查
11:28 2021/07/16
【打擊起底】私隱條例刑事化改善不斷起底行為　資訊科技界：存灰色地帶憂現自我審查
【打擊起底】修訂私隱條例首讀及二讀　曾國衞否認公權力無限擴張
17:26 2021/07/21
【打擊起底】修訂私隱條例首讀及二讀　曾國衞否認公權力無限擴張
【政府委任】楊振權獲任為截取通訊及監察事務專員　下月17日生效任期2年
12:34 2021/07/23
【政府委任】楊振權獲任為截取通訊及監察事務專員　下月17日生效任期2年
【打擊起底】曾國衞強調不存在以言入罪　料明年再提修訂私隱條例
12:36 2021/08/06
【打擊起底】曾國衞強調不存在以言入罪　料明年再提修訂私隱條例

你可能感興趣

【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為
20:59 2021/07/06
【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為
【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見
20:17 2021/07/09
【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見
【打擊起底】下周首讀修訂私隱條例　兩級制最高罰款100萬元及監禁5年
20:30 2021/07/14
【打擊起底】下周首讀修訂私隱條例　兩級制最高罰款100萬元及監禁5年
私隱條例 經濟 大灣區 人工智能 香港 歧視 智慧城市

最高瀏覽

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
13:19 2021/08/17
【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【MIRROR成員】網民發現教主7年前街舞比賽片　神徒激讚19歲青澀Anson Lo：舞台皇者
13:15 2021/08/17
【MIRROR成員】網民發現教主7年前街舞比賽片　神徒激讚19歲青澀Anson Lo：舞台皇者