【人工智能】私隱專員公署發出《開發及使用人工智能指引》　助機構遵從私隱條例規定

▲ 個人資料私隱專員公署今日（18日）發出《開發及使用人工智能道德標準指引》，協助機構在開發及使用人工智能時，能明白及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（18日）表示，鑑於人工智能日漸普及，同時亦存在私隱及道德風險，署方發出《開發及使用人工智能道德標準指引》，協助機構在開發及使用人工智能時，能明白及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

私隱專員鍾麗玲表示，香港一直致力成為大灣區以至亞太區的數據中心。配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，健康地發展和使用人工智能可幫助香港發揮其作為區域性數據樞紐的優勢，亦可大大促進香港成為創科中心和世界級的智慧城市。

新指引建議，機構在開發及使用人工智能時，奉行3項基本數據管理價值，以尊重、互惠及公平的方式對待持份者。根據國際標準，指引列出7項人工智能的道德原則，包括機構應確保在人工智能的運作期間，有適當的人為監督；機構應披露它們正使用人工智能及相關的政策，並致力改善自動化和人工智能輔助作出的決定的可解釋性。

此外，機構應具備有效的數據管治；機構使用人工智能時應避免出現偏見及歧視；機構在使用人工智能時，應為持份者帶來益處及減低對持份者造成傷害；以及應確保人工智能系統能可靠地運作，能夠處理錯誤，並得到保護而免遭攻擊。

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記者：曾卓鋒