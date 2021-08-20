【你是我的Bae】193+JNY談心目中的Bae　3爺戀愛經驗豐富：手到拿來！【有片】

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）與前Dusty Bottle成員楊駿（JNY） 一同受訪。

ERROR成員「3爺」郭嘉駿（193）與前Dusty Bottle成員楊駿（JNY）聯乘推出型格「追女歌」《你是我的Bae》。193和JNY一同接受TOPick專訪，大爆錄音室的秘密並談及心目中的Bae。

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▲ （越玲瓏 攝）

193+JNY首次合唱

JNY早於去年為ERROR製作《我們不Chok》時認識193，二人這次再度合作並分享錄音室內的趣事。

JNY爆料指：「當日的他尚未開聲，有痰卡住在喉嚨，錄音時有句『雞蛋起勢丟我』，我便用了他有痰卡住那一Take，之後再有錄不到，他說那次是他人生錄得最快的一次。」193即笑著回應：「真！很快啊！10分鐘也不知道有沒有。」

錄製《你是我的Bae》時，JNY的太太也在場，193認識爆料指：「JNY是監我，他太太是監他，她很嚴格，而他完全是另一個狀態，從未見過他這麼聽話。」他透露：「JNY平時很Chill、很輕鬆，不知為何變得這麼緊張，特別是對着老婆，她需要完全沒有走音方可接受。」

193和JNY異口同聲形容這次新歌《你是我的Bae》是首型格「溝女歌」，JNY一針見血地指：「香港經常有很多所謂的『溝女歌』、愛情歌，都是些慢歌或是些較傷感的歌。」193補充稱：「有些人會在K房唱歌唱到哭的那種。」

二人卻想製作另類「溝女歌」，JNY解釋：「不是很年輕的那種情情塔塔或沉醉於愛情的那種，Target一些年紀較大的MK妹。」

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193自言追女保高手

不過JNY不只是人夫更是人父，所以他也稱現在自己已不適合追女仔：「3爺可能較適合。」193回應：「你也適合，你也有溝你老婆的過程，但你都不太需要去溝便溝了回來。」JNY認同指：「是啊，不用的。」193笑謂：「適合被人溝。」

拍拖經驗豐富的193坦言：「如果遇到很喜歡的人便會一個箭步便去溝，但正正常常、少少喜歡的就不會去做主動去溝。」自信十足的3爺稱：「手到拿來的，沒有失敗過。知我咩料啦！」

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心目中的Bae

談到大家心目中的Bae時，193立即跟JNY說：「很敏感！一定要形容你老婆出來，不然你形容了其他人便糟糕了，你形容一下。」

JNY認為：「要善解人意，最重要體諒，很重要的。之前有拍過拖的經驗，就是非常不體諒我，特別是做音樂這較不穩定的行業，如果我的Bae是不體諒我或不清楚我在做甚麼，那是很難搞的一件事。最少要了解我是在做音樂，或是了解我在做甚麼，不然便就不到Bae。」

193和應並謂：「究竟應該跟圈內人還是圈外人拍拖好呢？圈外人有其好處，但行內人則會明白你，因為在做一樣的工作。」

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至於3爺雖然身高193cm，他卻不一定要另一半也有模特兒身材：「我心目中的Bae就是合眼緣，沒特別喜歡的類型，我不是別人一般喜歡的女神類型。」JNY踢爆指：「Cute Cute Type。」

193承認說：「是Cute Cute Type那些！你好像很了解我，但不要說名字。女神通常都不適合我，我會覺得很普通，連看也不會看。（ERROR）3位隊友可以繪形繪聲地形容喜歡那裏大、那裏細，但我真的不是看身型，絕對是看內在，你Feel到我是感情的動物，不是那些肉體的動物。」

3爺再補充指：「內在是我喜歡得意、可愛的類型，最重要是可以跟我傾談，你的Bae是很需要跟你交到心，分享喜悅，不開心也能分擔。」

▲ （IG圖片）

組合辛酸史

193和JNY分別為ERROR成員及前Dusty Bottle成員，二人談到組合經歷時甚為感觸，JNY感慨指：「辛酸......」193則說：「他們都解散了。」JNY坦言：「組合一定很難搵食，這也是較大的Concern，多人時錢也要分數份。一開始不是太多Job，不是太多錢，還要分四份。」

193代JNY說做組合的艱辛：「之前Dusty Bottle有隊員是有正職的，他們需要請假去做音樂，也很辛苦。有些組合如FIESTER，我看見她們宣傳時只有一、兩個來，上次問她們原來要上班、上學。」他再感慨謂：「組合首數年都很難生存，本來也不多錢，還要除四份，真的連搭車錢也不夠。」

▲ （IG圖片）

JNY提醒193：「還有公司要除開。」193和應說：「對，還有公司，可能不止5份。我們算好一點，ERROR本身掛着ViuTV和《全民造星》的名字出來已好少少，一開始已人認識，幸好我們有公司會有底薪，夠生存，當然不夠生活。」

自覺幸運的193坦言，ERROR在追夢的路途上已不算很辛酸：「起碼夠搭車吃飯，算是可生存到。如果跟你們（Dusty Bottle）相比，我們算是幸福一點。如果ERROR只做音樂是生存不到，幸好有電視台節目，我們是電視台藝人與跳唱組合，兩件事也需要並存。」

Haters gonna hate

公眾人物難免要面對Haters的指摘，193稱會選擇不看他們的留言：「很無謂，如果你是個有工作的人，不會無故去攻勢別人這麼空閒，還要浪費時間去攻擊他，真的很浪費時間。最搞笑是他們不喜歡你卻花時間在你身上。如果我不喜歡你，根本不需要花時間去Study他任何事。所以選擇不理會、不去看。」

JNY也不會理會Haters：「Haters gonna hate，他怎樣也會Hate的，總有人喜歡、有人不喜歡，不用Focus那些人的說話。」193覺得很奇怪：「不喜歡卻要逼自己去留意，那便會令自己很不開心。」JNY笑指：「其實可能他是喜歡你的。」

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無奈的193苦笑說：「喜歡我所以喜歡罵我？那是心理不平衡。我突然想起你那句Haters gonna hate，黎明有句金句──『無論你是好人還是賤人，也會有人覺得你是賤人。』我經常也會袋住這句金句，因為無論你做得好或不好，也會有人覺得你衰，所以我對得住自己便行。」

193補充：「當然是我每次也會做得更好，但我不是為別人而做，只是覺得要做得比上次更好，對得住喜歡我們的粉絲，而非對Haters交代。」

記者：梁樂欣