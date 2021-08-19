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【BB生疣】孕媽染性病剖腹隔離免傳染BB　3月大嬰兒一原因仍長病毒疣

兒童健康 10:50 2021/08/19

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台灣一名媽媽有性病，她剖腹及坐月自我隔離，可是BB受爸爸傳染長了病毒疣。

病毒的感染力驚人，家長不想孩子染病要提高警覺。台灣一名醫生分享案例，一名孕婦染性病，決定剖腹避免BB受感染，坐月時亦自我隔離不跟孩子見面，可是BB在3個月大時面上出現病毒疣，原因是爸爸傳染了孩子。

35歲孕媽染上性病

台灣婦產科醫生李偉浩在電視節目《醫師好辣》中分享病例，一名35歲孕媽在懷孕20多周時換醫院產檢，尷尬透露自己因染上性病菜花。

據本港衞生署資料，「性器疣」俗稱椰菜花（台灣多稱「菜花」），由人類乳突狀瘤病毒所致，是一種皮膚傳染病，患者的生殖器或肛門部位周圍會出現腫塊，性器疣是由直接接觸患者外露的傷口傳播，一般經由性行為感染。

剖腹生B避免感染

李偉浩醫生表示，為避免嬰兒經過有性病的媽媽產道出生遭到感染，因此媽媽要剖腹生BB。至於母體的性病，由於媽媽陀B不宜塗藥，怕藥物毒性影響胎兒，故此只能靠雷射冷凍治療。

出生時的BB沒有患病，很健康。奶奶視BB為金叵羅，擔心孫兒染病，要求新抱坐月時自我隔離。媽媽未有跟BB見面，就算餵母乳都沒有埋身餵哺，媽媽自覺像「乳牛」每天擠母乳，再交由奶奶去餵BB，媽媽跟BB長達1個月沒見面，感到抑鬱。

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3個月大BB面長病毒疣

媽媽很小心避免傳染BB，可是BB在3個月大時面上長了病毒疣。媽媽產後約3個月約見李偉浩醫生，詢問醫生有否辦法處理小朋友的「椰菜花」，原來孩子臉上開始長出一顆一顆的點點，經皮膚科專科醫生診斷為「椰菜花」。

醫生了解到傳染者不是媽媽，因她長時間未與寶寶接觸，經一輪了解，發現是爸爸手上有病毒疣，他抱著小孩餵奶而不慎傳染。有台媒向李偉浩醫生追問有關案例的詳情，孩子的爸爸之前在中國外派工作，在太太懷孕時，夫妻已互相質疑對方有小三，只是爸爸因無症狀就不願檢查，最終發現他也染有性病。

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責任編輯︰王明芳

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