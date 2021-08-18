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【食用安全】印度進口薑粉及意大利進口椰汁飲品含歐盟禁用除害劑　食安中心籲停食停售【內附產品詳情】

社會 20:27 2021/08/18

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印度進口薑粉及意大利進口椰汁飲品含歐盟禁用除害劑，有關產品被指懷疑含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。（資料圖片）

食物環境衞生署食安中心今日（18日）呼籲市民不要食用一款印度進口薑粉及一款意大利進口椰汁飲品，因為有關產品被指懷疑含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心發言人說，中心接獲有關進口商通報，指其供應商通知上述產品懷疑含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，而該進口商曾進口本港受影響批次的有關產品。發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，有關進口商已主動將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2389 2312。

產品資料如下：

產品名稱：Organic ginger root powder
品牌：Nature's Finest
來源地：印度
淨重：每罐100克
此日期前最佳：2022年11月32日
進口商：Tembo Foods Ltd

產品名稱：Organic coconut drink
品牌：BJORG
來源地：意大利
淨容量：每盒一公升
此日期前最佳：2022年1月26日
進口商：Tembo Foods Ltd

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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